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19 февраля 2018, 16:09 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Бобслеист Самитов заменил Селихова в двойке Андрианова в третьей попытке на ОИ

ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости. Россиянин Руслан Самитов заменил Юрия Селихова в качестве разгоняющего у пилота Максима Андрианова в третьей попытке соревнований по бобслею в двойках на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщает олимпийская служба новостей, замена разгоняющего связана с травмой Селихова.

Третья попытка состоялась в понедельник. Перед заключительным заездом экипаж Андрианова занимает 28-е место.
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