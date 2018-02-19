Бобслеист Самитов заменил Селихова в двойке Андрианова в третьей попытке на ОИ

ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Российский бобслеист Юрий Селихов получил травму перед третьим заездом в турнире двухместных экипажей на Олимпиаде, но спортсмен может принять участие в соревнованиях экипажей-четверок, сообщил РИА Новости менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин.