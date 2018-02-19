Бобслеист Самитов заменил Селихова в двойке Андрианова в третьей попытке на ОИ
ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости. Россиянин Руслан Самитов заменил Юрия Селихова в качестве разгоняющего у пилота Максима Андрианова в третьей попытке соревнований по бобслею в двойках на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Как сообщает олимпийская служба новостей, замена разгоняющего связана с травмой Селихова.
Третья попытка состоялась в понедельник. Перед заключительным заездом экипаж Андрианова занимает 28-е место.
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