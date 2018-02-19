Знарок и Слуцкий пообщались после тренировки сборной России по хоккею

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Слуцкий, находящийся на Олимпиаде в качестве болельщика, в понедельник посетил тренировку российских хоккеистов, которые готовятся к четвертьфиналу Игр.