Знарок и Слуцкий пообщались после тренировки сборной России по хоккею
КАННЫН, 19 фев — РИА Новости, Александр Рогулев.
Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий и главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок пообщались после тренировки хоккеистов в Канныне.
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Слуцкий, находящийся на Олимпиаде в качестве болельщика, в понедельник посетил тренировку российских хоккеистов, которые готовятся к четвертьфиналу Игр.
По признанию Слуцкого, со Знарком он знаком только на уровне: «здравствуйте». После занятия
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