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19 февраля 2018, 16:05 | Хоккей | Р-Спорт

Знарок и Слуцкий пообщались после тренировки сборной России по хоккею

КАННЫН, 19 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий и главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок пообщались после тренировки хоккеистов в Канныне.

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© РИА "Новости"

Слуцкий, находящийся на Олимпиаде в качестве болельщика, в понедельник посетил тренировку российских хоккеистов, которые готовятся к четвертьфиналу Игр.

По признанию Слуцкого, со Знарком он знаком только на уровне: «здравствуйте». После занятия экс-главный тренер российских футболистов спустился ко льду, где недолго пообщался со Знарком и его помощником Игорем Никитиным, обсудив условия пребывания в Корее.
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