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Зимние игры в Пхёнчхане
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19 февраля 2018, 15:29 | Биатлон | БЕЛТА

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© AP 2018

Квартет белорусских стреляющих лыжников составят Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин. Сегодня в биатлонном центре «Альпенсия» пройдет официальная тренировка.

Начало гонки состоится 20 февраля в 14.15 по минскому времени. На счету отечественных стреляющих лыжников в Пхенчхане одна серебряная награда, которую в масс-старте завоевала Дарья Домрачева.
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Биатлон

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