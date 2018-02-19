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19 февраля 2018, 15:02 | Олимпизм | Р-Спорт

На сайте МОК ошибка на странице иллюстрируется нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) иллюстрировал страницу с ошибкой 404, которая появляется, когда страница не найдена, картинкой с нераскрывшимся олимпийским кольцом на церемонии открытия Игр 2014 года в Сочи.

Кроме картинки страница с ошибкой содержит текст с заголовком «Иногда некоторые вещи идут не так, как планировалось».

В ходе церемонии открытия Олимпиады в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.

Скриншот с сайта olympic.org.
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