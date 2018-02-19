На сайте МОК ошибка на странице иллюстрируется нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи

Кроме картинки страница с ошибкой содержит текст с заголовком «Иногда некоторые вещи идут не так, как планировалось».

В ходе церемонии открытия Олимпиады в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.