На сайте МОК ошибка на странице иллюстрируется нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) иллюстрировал страницу с ошибкой 404, которая появляется, когда страница не найдена, картинкой с нераскрывшимся олимпийским кольцом на церемонии открытия Игр 2014 года в Сочи.
Кроме картинки страница с ошибкой содержит текст с заголовком «Иногда некоторые вещи идут не так, как планировалось».
В ходе церемонии открытия Олимпиады в Сочи по задумке организаторов пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась.
Скриншот с сайта olympic.org.
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