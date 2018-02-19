Восьмикратный чемпион ОИ Бьёрндален после сезона решит, продолжит ли карьеру
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Восьмикратный чемпион Олимпийских игр в биатлоне норвежец Уле Эйнар Бьёрндален заявил, что после окончания сезона планирует вместе с членами семьи принять решение о том, продолжит ли карьеру.
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Супруг белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Бьёрндален не смог отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Всего в его активе 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая награда Игр.
«Буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен. Мне нужно обсудить это с семьей и спросить Ксению (дочь) и Дарью, тогда и получу точный ответ. Конечно, это сложный вопрос. Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований. Но мне нужно взглянуть на мое здоровье — увидеть общую картину и принять главное решение после сезона», — сказал 44-летний Бьёрндален в интервью Белтелерадиокомпании.
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