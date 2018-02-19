Выборнов: Проба B Крушельницкого вскрыта, информация будет в течение суток

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«Проба B вскрыта, мы ожидаем информацию сегодня вечером или завтра утром по местному времени», — заявил Выборнов.

В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) открыло дело в отношении Крушельницкого. Дата слушаний пока неизвестна.

«Что касается информации о CAS, то это стандартная процедура, и дело открывается автоматом, если проба А дала положительный результат», — сказал Выборнов.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.