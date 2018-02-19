«В пробу керлингиста могли что-то подмешать»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что в случае подтверждения употребления допинга российским керлингистом Александром Крушельницким этот случай будет рассмотрен специальной комиссией в конце Олимпиады.

«Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр», — сказал Адамс.

Он добавил, что результаты пробы В могут появиться уже к концу дня, и есть вероятность, что в первой пробе оказалась некая примесь.

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу.

Если образец В будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий, — отметил Адамс.

На данный момент в сеульской антидопинговой лаборатории уже вскрыли пробу В, однако результат будет оглашен вечером 19 февраля или утром 20 числа.

Отметим, что антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) уже открыл дело по Крушельницкому. Дата слушаний пока не сообщается.

18 февраля в СМИ появилась информация, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний.

Вскоре пресс-атташе «Олимпийских спортсменов из России» Константин Выборнов подтвердил данные о том, что МОК подозревает некого российского атлета в нарушении антидопинговых правил.

«Штаб нашей делегации 18 февраля получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил.

До результатов вскрытия пробы B, которые станут известны предположительно в течение 24 часов, мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта, — передает слова Выборнова «РИА Новости».

Через несколько часов Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением.

«Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. Комитет не может давать комментариев, пока расследование продолжается.

Тем не менее мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России, — передает сообщение МОК «Спорт-Экспресс».

Сам Крушельницкий, комментируя появившиеся слухи, отметил, что на данный момент не в курсе ситуации.

Впоследствии стало известно, что спортсмен пропустил допинг-тест в январе, прямо перед олимпийским турниром.

По информации издания Sport24.ru, Российское антидопинговое агентство провело одно тестирование Крушельницкого, и результаты были отрицательны. После этого он пропустил тест в январе, за что получил первый «флажок». Когда атлет получает три флажка, его должны дисквалифицировать на два года.

Это может стать дополнительным фактором в пользу длительного отстранения спортсмена от соревнований в случае, если допинг-проба В окажется положительной.

Интересно, что в МОК скандал с российским керлингистом посчитали доказательством эффективной работы допинг-контроля на Олимпиаде-2018.

«С одной стороны, возможность использования запрещенных веществ в спорте вызывает огромное разочарование.

С другой, это доказательство эффективности антидопинговой системы на Играх, которая защищает права чистых спортсменов, — передает слова представителя МОК британское издание Daily Mail.

Однако в Федерации керлинга России совершенно уверены в невиновности спортсмена. Первый вице-президент ФКР Андрей Созин заявил, что руководство организации уйдет в отставку, если употребление запрещенных препаратов будет подтверждено.

«Завтра скажут, что проба В положительная — собирайте вещи, медали отдавайте… Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы… Если Крушельницкий виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», — цитирует Созина «Говорит Москва».

Правда, что будет, если проба окажется положительной, а Крушельницкий ни в чем не признается, функционер не уточнил, лишь отметив, что керлингистам не нужен мельдоний и никаких преимуществ он не дает.

К медали российского дуэта тем временем уже протягивают руки норвежцы. Скандинавский керлингист Магнус Недреготтен уже заявил, что примет награду, если подозрения в отношении Крушельницкого подтвердятся.

«В целом в этом сезоне мы выглядели лучше, так что награда будет заслуженной, если он и правда мошенничал», — сказал керлингист.

Правда, он добавил, что надеется на невиновность россиянина.

«Пока это просто слухи. Крушельницкий не виновен до тех пор, пока не будет доказано обратное. Как поклонник спорта надеюсь, что он не принимал допинг»,

— приводит слова Недреготтена Eurosport.

Спортивный директор сборной Норвегии по керлингу Пол Трульсен в свою очередь заявил, что был очень удивлен информации о положительной допинг-пробе Крушельницкого.

«Мы сейчас пребываем в небольшом шоке, новость встретили с огромным удивлением. Очень жаль, что подобное происходит с Россией.

Многие считали, что россиян вообще не следует пускать на Олимпиаду, и именно тех, кого взяли сюда, ловят на допинге, — отметил Трульсен.

По мнению чиновника, ему очень жаль, что норвежские спортсмены могут получить медали Игры-2018 только по почте в случае дисквалификации россиянина.

«Лучший способ — получить награды на Олимпиаде», — подчеркнул функционер.

Напомним, что мельдоний в сентябре 2015 года был включен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с началом действия запрета с 1 января 2016-го.

Вскоре в употреблении мельдония призналась теннисистка Мария Шарапова, заявившая, что упустила момент с попаданием препарата в список запрещенных — спустя некоторое время ее дисквалифицировали на год с лишним.

Бронзу Пхенчхана супружеский дуэт Брызгалова / Крушельницкий завоевал 13 февраля, обыграв в матче за третье место норвежских спортсменов Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

Для российского керлинга эта олимпийская медаль стала первой в истории — ранее в данном виде спорта отечественные атлеты на пьедестал почета Игр не вставали.

На данный момент сборной России занимает в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане 20-е место, имея в своем активе 11 наград — три серебряных и восемь бронзовых.