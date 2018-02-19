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19 февраля 2018, 11:57 | Фигурное катание | ТАСС

Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.

Перед произвольной программой лидируют канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой мировой рекорд (83,67), Пападакис и Сизерон — вторые (81,93), третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75). Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — шестые (75,47), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 13-е (66,47).

«Судейство в турнире танцоров абсолютно объективно, и мировой рекорд у канадцев заслужен — очень хорошо откатались. А вот Пападакис и Сизерон, которые также претендуют на золото, потеряли кураж. Думаю, виной тому расстегнувшийся ворот платья — после ошибок прежний шик пропал», — отметила Бестемьянова.

По мнению специалиста, канадскому дуэту помогла победа в командном турнире. «Вирчу и Моир уже олимпийские чемпионы командного турнира, сейчас они чувствуют себя как рыба в воде, — рассказала Бестемьянова. — Канадцы и французы продолжат борьбу за первое место, а за третье будут биться две американские пары — Хаббелл и Донохью, и Майя и Алекс Шибутани».

Танцевальные дуэты выступят с произвольными программами 20 февраля, Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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Фигурное катание

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