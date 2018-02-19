Inside the Games: Проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении россиянина.

В заявлении суда отмечалось, что дата слушания по этому делу еще не определена. В CAS отметили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.