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19 февраля 2018, 11:35 | Керлинг | Спорт-Экспресс

Inside the Games: Проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Допинг-проба «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games.

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© РИА "Новости"

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении россиянина.

В заявлении суда отмечалось, что дата слушания по этому делу еще не определена. В CAS отметили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.

Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого могли что-то подмешать, однако в случае подтверждения употребления допинга дело будет рассмотрено специальной комиссией в конце Олимпиады. Также к расследованию подключился и арбитражный суд CAS.
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