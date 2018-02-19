Inside the Games: Проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
Допинг-проба «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого, вскрытая 19 февраля, дала положительный результат на мельдоний, сообщает Inside the Games.
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Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об открытии дела по нарушению антидопинговых правил в отношении россиянина.
В заявлении суда отмечалось, что дата слушания по этому делу еще не определена. В CAS отметили, что не будут давать дополнительные комментарии до завершения разбирательства.
Напомним, Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в
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