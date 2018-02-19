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19 февраля 2018, 11:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Домрачева: Многие спортсмены не понимают, почему Шипулин не выступает на Играх

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила, что не понимает, почему российский биатлонист Антон Шипулин пропускает Игры-2018.

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© РИА "Новости"

«Думаю, мы с Уле Эйнаром не единственные, кто поддержал Шипулина.

Многие спортсмены, с кем я общалась, не понимают, почему он сейчас не выступает здесь.

Я знаю Антона с детства, мы тренировались с ним ещё в юношеской команде, совсем детьми. Можно сказать, что он мне как брат.

Конечно, та новость, которую все получили в преддверии Олимпиады, без всяких объяснений, была очень странной, — цитирует Домрачеву by.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».
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Биатлон

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