Разница в уровнях. Боброву и Соловьева отодвинули от медалей
Российская пара проиграла в коротком танце на Олимпиаде самой себе.
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Фигурное катание. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Танцы на льду. Короткий танец
1. Тесса Вирту/Скотт Моир (Канада) — 83,67 балла
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93
3. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) — 77,75
4. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 77,73
5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 76,57.
6. Екатерина БОБРОВА/Дмитрий СОЛОВЬЕВ (Россия) — 75,47…
13. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) — 66,47.
Не зря, наверное, танцы на льду — это отдельный мир в фигурном катании. Нигде нет столько подводных камней, а итоговые результаты зависят не только от мастерства, но и от умения договариваться. И если судьи изначально
МИНУС БАЛЛ ОТ САМИХ СЕБЯ
В нынешнем сезоне лучший короткий танец Боброва и Соловьев показали на домашнем этапе «Гран-при» в Москве в октябре прошлого года. Тогда они получили 76,33 балла. Прокатай они точно так же в Пхенчхане, все равно ничего бы не изменилось — российские танцоры все равно остались бы шестыми. Только отставание от третьего места было меньше. И намного меньше.
За свой прокат в короткой программе ученики Александра Жулина на Олимпиаде получили 75,47 балла. Могли получить больше? Могли, и намного. Но для этого элементы должны быть четвертого уровня, а не третьего. У россиян из пяти обязательных элементов на высший уровень были оценены только два.
Румба, паттерны и параллельная диагональная дорожка шагов оказались третьего уровня. В коротком танце в командном турнире судьи вообще поставили им румбу второго уровня, так что есть прогресс. Но зато теперь снизили уровень параллельной дорожки.
Считать ли большим отставание в 2,3 балла от третьего места и можно ли отыграть это в произвольном танце? Судите сами. На чемпионате Европы россияне за свой пронзительный рассказ о любви и слепоте получили 187,13 балла. Американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью на «Скейт Канада» получали 189,43. Именно они и идут сейчас третьими.
Еще одна танцевальная пара из США сестра и брат Майя и Алекс Шибутани занимают четвертое место, отставая от соотечественников всего на две сотых балла. Их лучший результат в нынешнем сезоне в произвольной программе — 194,25. Эти баллы они набрали на «Скейт Америка» в конце ноября.
То есть при идеальном прокате всех трех пар шансов на бронзу у россиян нет никаких. Остается рассчитывать только на ошибки соперников и снисходительность судей. Еще один наш дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро может претендовать в лучшем случае на место в десятке сильнейших. Пока они идут на 13-м.
ФРАНЦУЗЫ СТОЛКНУЛИСЬ С РЕКОРДОМ
Что касается борьбы за золотые медали, то на первое место изначально было двое претендентов. Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, абсолютные лидера сезона, и канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, теперь уже двукратные олимпийские чемпионы. В Ванкувере в личном турнире и в Пхенчхане в командном.
Эти пары катаются в своей лиге и получают от судей высочайшие баллы. Получается, чтобы обыграть главных конкурентов, нужно каждый раз показывать идеальные прокаты. «Разогретым» в командном турнире Вирту и Моиру это удалось. Все на четвертый уровень, все с хорошими судейскими плюсами. И новый мировой рекорд в короткой — 83,67.
Пападакис и Сизерон безупречными не были. Ни в прокате, ни в костюмах — у партнерши обнажилась грудь во время танца
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