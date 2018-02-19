CAS подтвердил открытие дела в отношении Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл делов отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе суда.
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Дата слушаний по делу не уточняется.
Ранее радиостанция «Спорт FM» сообщила, что
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. С начала 2016 года
В соответствии с применяемыми во время Олимпийских игр в Пхёнчхане правилами, Международный олимпийский комитет обращается в антидопинговое подразделение CAS с информацией о выявленном нарушении антидопинговых правил. Эти сведения поступают после вскрытия
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