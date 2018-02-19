CAS подтвердил открытие дела в отношении Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил

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Дата слушаний по делу не уточняется.

Ранее радиостанция «Спорт FM» сообщила, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.