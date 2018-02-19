Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32605055/
19 февраля 2018, 10:41 | Керлинг | ТАСС

CAS подтвердил открытие дела в отношении Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл делов отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе суда.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Дата слушаний по делу не уточняется.

Ранее радиостанция «Спорт FM» сообщила, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

В соответствии с применяемыми во время Олимпийских игр в Пхёнчхане правилами, Международный олимпийский комитет обращается в антидопинговое подразделение CAS с информацией о выявленном нарушении антидопинговых правил. Эти сведения поступают после вскрытия допинг-пробы «А», параллельно уведомляются спортсмен, Национальный олимпийский комитет и международная федерация. CAS выносит решение о применении санкций к спортсмену, в том числе о его временном отстранении и аннулировании его результатов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

«В пробу керлингиста могли что-то подмешать»

«В пробу керлингиста могли что-то подмешать»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого могли что-то подмешать, однако в случае подтверждения употребления допинга дело будет рассмотрено специальной комиссией в конце Олимпиады. Также к расследованию подключился и арбитражный суд CAS.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней