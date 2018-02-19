Трульсен: Считаю, что российские кёрлингисты очень хороши и без мельдония

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, был обнаружен мельдоний.

«Может, мы и получим медаль, но сначала нужно проверить пробу В. А это, знаете, долгий путь. И вообще — это очень грустная ситуация для всего кёрлинга. Честность — одно из наших правил. Посмотрим, какой результат даст проба. Но вообще это удивительно: всё, что вы пережили до Олимпиады… Не знаю, во что и верить.



Честно, я не знаю, какое преимущество может дать мельдоний. Считаю, что российская команда очень хороша и без этого. Именно такую пару и хочется видеть на льду. Они играли профессионально.



Для всего мира кёрлинга будет лучше, чтобы они было невиновны. Но для норвежской команды — наоборот. Тогда мы получим эту медаль. Хотя стать призёрами таким образом немного грустно. У нашей команды не будет возможности порадоваться и отпраздновать», — передаёт слова Трульсена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.