Трульсен: Считаю, что российские кёрлингисты очень хороши и без мельдония
Спортивный директор сборной Норвегии по кёрлингу Пол Трульсен оценил возможность получения норвежским дуэтом Кристин Скаслиен/Магнус Недреготтен бронзы Олимпиады в Пхёнчхане в
дабл-миксте в случае подтверждения нарушения антидопинговых правил россиянином Александром Крушельницким.
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Видимо, что-то случилось...
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Накануне появилась информация о том, что в
«Может, мы и получим медаль, но сначала нужно проверить пробу В. А это, знаете, долгий путь. И вообще — это очень грустная ситуация для всего кёрлинга. Честность — одно из наших правил. Посмотрим, какой результат даст проба. Но вообще это удивительно: всё, что вы пережили до Олимпиады… Не знаю, во что и верить.
Честно, я не знаю, какое преимущество может дать мельдоний. Считаю, что российская команда очень хороша и без этого. Именно такую пару и хочется видеть на льду. Они играли профессионально.
Для всего мира кёрлинга будет лучше, чтобы они было невиновны. Но для норвежской команды — наоборот. Тогда мы получим эту медаль. Хотя стать призёрами таким образом немного грустно. У нашей команды не будет возможности порадоваться и отпраздновать», — передаёт слова Трульсена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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