Милкин: Вероятность использования допинга в кёрлинге? Конечно есть
Вице-президент Всемирной федерации кёрлинга Хью Миллкин оценил возможность применения допинга в этом виде спорта.
Накануне появилась информация о том, что в
«Кёрлинг стал очень атлетичным видом спорта, поэтому вероятность использования допинга, конечно, есть.
На самом деле, я не могу комментировать эту ситуацию. Что касается допинговой истории в кёрлинге, то мы следуем правилам МОК и ВАДА, — передаёт слова Миллкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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