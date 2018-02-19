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19 февраля 2018, 10:34 | Керлинг | Чемпионат.com

Милкин: Вероятность использования допинга в кёрлинге? Конечно есть

Вице-президент Всемирной федерации кёрлинга Хью Миллкин оценил возможность применения допинга в этом виде спорта.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, был обнаружен мельдоний.

«Кёрлинг стал очень атлетичным видом спорта, поэтому вероятность использования допинга, конечно, есть. Дабл-микст требует ещё больших нагрузок. Но мы хорошего мнения о наших атлетах и надеемся, что все они чистые.

На самом деле, я не могу комментировать эту ситуацию. Что касается допинговой истории в кёрлинге, то мы следуем правилам МОК и ВАДА, — передаёт слова Миллкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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«В пробу керлингиста могли что-то подмешать»

«В пробу керлингиста могли что-то подмешать»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в допинг-пробу А российского керлингиста Александра Крушельницкого могли что-то подмешать, однако в случае подтверждения употребления допинга дело будет рассмотрено специальной комиссией в конце Олимпиады. Также к расследованию подключился и арбитражный суд CAS.
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