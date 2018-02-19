Милкин: Вероятность использования допинга в кёрлинге? Конечно есть

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчхане, был обнаружен мельдоний.

«Кёрлинг стал очень атлетичным видом спорта, поэтому вероятность использования допинга, конечно, есть. Дабл-микст требует ещё больших нагрузок. Но мы хорошего мнения о наших атлетах и надеемся, что все они чистые.

На самом деле, я не могу комментировать эту ситуацию. Что касается допинговой истории в кёрлинге, то мы следуем правилам МОК и ВАДА, — передаёт слова Миллкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.