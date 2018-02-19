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19 февраля 2018, 10:15 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Французского горнолыжника Февра выгнали с ОИ из-за комментария о своей команде

Французский горнолыжник Матье Февр отправлен домой с Олимпийских игр в Пхенчхане из-за резкого комментария о своей команде, сообщает Би-би-си.

Французский спортсмен, который является бойфрендом американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, вернулся домой «по дисциплинарным причинам».

Февр в воскресенье стал седьмым в гигантском слаломе. Впереди него оказалось еще три спортсмена из Франции — Виктор Мюффа-Жанде (6-е место), Тома Фанара (5) и Алексис Пентюро (3). Несмотря на успешное выступление французских горнолыжников Февр заявил, что «испытывает отвращение от результата» гонки и на Олимпиаде он участвует «только для себя».
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