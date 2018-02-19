Французского горнолыжника Февра выгнали с ОИ из-за комментария о своей команде
Французский горнолыжник Матье Февр отправлен домой с Олимпийских игр в Пхенчхане
из-за резкого комментария о своей команде, сообщает Би-би-си.
Французский спортсмен, который является бойфрендом американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин, вернулся домой «по дисциплинарным причинам».
Февр в воскресенье стал седьмым в гигантском слаломе. Впереди него оказалось еще три спортсмена из Франции — Виктор
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