Женская сборная США по хоккею вышла в финал Олимпиады, обыграв финок

Отличились Джиджи Марвин (3-я минута), Дани Камеранези (19, 41), Джослин Ламоро-Дэвидсон (34), Хилари Найт (34).

В финале американки сыграют с победителем матча между командой олимпийских атлетов из России и сборной Канады, который состоится в понедельник позднее. Матч за третье место состоится 21 февраля, финал пройдет 22 февраля.

Последние четыре Олимпиады выигрывала сборная Канады.