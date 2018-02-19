Женская сборная США по хоккею вышла в финал Олимпиады, обыграв финок
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею победила команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Отличились Джиджи Марвин (3-я минута), Дани Камеранези (19, 41), Джослин
В финале американки сыграют с победителем матча между командой олимпийских атлетов из России и сборной Канады, который состоится в понедельник позднее. Матч за третье место состоится 21 февраля, финал пройдет 22 февраля.
Последние четыре Олимпиады выигрывала сборная Канады.
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