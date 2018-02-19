Тарьей Бё не попал в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету
Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В эстафете выступят Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, сообщает TV2.
Перед началом Олимпиады ожидалось, что четвёртым участником гонки по результатам в течение сезона станет Тарьей Бё, однако вместо него был включён Свендсен, накануне завоевавший бронзу в
В Сочи-2014 сборная Норвегии выиграла золото в этой гонке. В команде из этого состава выступали Свендсен и Экхофф.
Смешанная эстафета пройдёт в Пхёнчхане во вторник, 20 февраля.
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