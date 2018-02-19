Тарьей Бё не попал в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету

В эстафете выступят Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, сообщает TV2.

Перед началом Олимпиады ожидалось, что четвёртым участником гонки по результатам в течение сезона станет Тарьей Бё, однако вместо него был включён Свендсен, накануне завоевавший бронзу в масс-старте.

В Сочи-2014 сборная Норвегии выиграла золото в этой гонке. В команде из этого состава выступали Свендсен и Экхофф.

Смешанная эстафета пройдёт в Пхёнчхане во вторник, 20 февраля.