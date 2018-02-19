Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32604850/
19 февраля 2018, 9:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Тарьей Бё не попал в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В эстафете выступят Тириль Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, сообщает TV2.

Перед началом Олимпиады ожидалось, что четвёртым участником гонки по результатам в течение сезона станет Тарьей Бё, однако вместо него был включён Свендсен, накануне завоевавший бронзу в масс-старте.

В Сочи-2014 сборная Норвегии выиграла золото в этой гонке. В команде из этого состава выступали Свендсен и Экхофф.

Смешанная эстафета пройдёт в Пхёнчхане во вторник, 20 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"

"Белоруса просто засудили". Почему Лукашенко обрушился на Россию и Баха

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Крушельницкий считает, что мельдоний ему мог подмешать партнёр по команде
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней