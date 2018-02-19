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Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми на Олимпиаде после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье.

«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора», — сказала Пападакис на пресс-конференции.

«Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось», — добавила фигуристка.