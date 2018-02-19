Фигуристка Пападакис: Проблема с платьем на Олимпиаде — это кошмар, я просто молилась
Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, занимающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном второе место после короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях — это «кошмар», и ей оставалось только «молиться», чтобы оно с нее не спало.
Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми на Олимпиаде после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье.
«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора», — сказала Пападакис на
«Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось», — добавила фигуристка.
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