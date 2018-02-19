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19 февраля 2018, 9:25 | Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Пападакис: Проблема с платьем на Олимпиаде — это кошмар, я просто молилась

Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, занимающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном второе место после короткого танца на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявила, что проблема с расстегнувшимся платьем на таких соревнованиях — это «кошмар», и ей оставалось только «молиться», чтобы оно с нее не спало.

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Пападакис и Сизерон с оценкой 81,93 идут вторыми на Олимпиаде после короткого танца, уступая 1,74 балла канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру. В начале проката у Пападакис расстегнулось платье.

«Это меня отвлекло, чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар. Это произошло в несколько первых секунд, но мы собрались и продолжили прокат, не было другого выбора», — сказала Пападакис на пресс-конференции.

«Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, ничего другого мне не оставалось», — добавила фигуристка.
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Фигурное катание

Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.
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