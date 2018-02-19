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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
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19 февраля 2018, 9:31 | Олимпизм | Р-Спорт

Атлетам OAR, завершившим выступления на ОИ, можно носить атрибутику РФ вне Игр — МОК

Спортсменам-олимпийцам из России (OAR), завершившим выступления на Играх в Пхенчхане, разрешается использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или на других соревнованиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. Многие российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом, уже вернулись домой.

«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в пресс-службе МОК.
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