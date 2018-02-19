Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. Многие российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом, уже вернулись домой.

«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в пресс-службе МОК.