Атлетам OAR, завершившим выступления на ОИ, можно носить атрибутику РФ вне Игр — МОК
Спортсменам-олимпийцам из России (OAR), завершившим выступления на Играх в Пхенчхане, разрешается использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или на других соревнованиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля. Многие российские спортсмены, выступавшие на Играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом, уже вернулись домой.
«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в
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