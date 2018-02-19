Подъем! Боброва и Соловьев — в двух баллах от тройки лидеров
В танцах на льду после короткой программы российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев занимает шестое место.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Когда наши танцоры закончили прокат, их предварительная оценка за технику была очень высокой — практически как у чемпионов Европы и «Гран-при» этого сезона Габриэллы Пападакиса и Гийома Сизерона! К сожалению, за следующие пару минут, после детального видеопросмотра, судьи серьезно урезали этот показатель: с 42 баллов до 38. И вместо третьего места перед завтрашней произвольной программой Боброва с Соловьевым получили шестое.
НАШИ ОСТАЛИСЬ ВНЕ СИЛЬНЕЙШЕЙ РАЗМИНКИ
До призовой тройки вроде бы совсем недалеко — 2,28. Но для танцев с их традиционно микроскопическими разрывами это не так уж и мало. Кроме того, россияне не попали в заключительную разминку, что тоже может сказаться: тем, кто выступает раньше, оценки часто «придерживают», чтобы оставить место для последних дуэтов.
Говорить о
Выиграли короткую программу олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 Тесса Вирчу/Скотт Мойр, почти на целый балл (0,99) улучшившие свой же ноябрьский мировой рекорд. Канадцы нанесли серьезный удар Пападакис/Сизерону: 1,74 — разница приличная. Хотя за произвольную французам оценки обычно ставят выше, и там рекордсменами являются уже они.
ПРО КРУШЕЛЬНИЦКОГО НОВОСТЕЙ ПОКА НЕТ
В керлинге все с волнением ждут вскрытия
Норвежец Магнус Недреготтен, которого Куршельницкий с Анастасией Брызгаловой обыграли в матче за бронзу, уже выразил готовность забрать медаль в случае дисквалификации нашего керлера. А руководство российской федерации по этому виду спорта выразило готовность добровольно уйти в отставку.
Последний шаг вызывает уважение. За многие месяцы всей этой эпопеи с
2:11 ОТ ШВЕЙЦАРИИ
Если у России отберут медаль Брызгаловой и Крушельницкого, больше наград в керлинге у нас не будет. Мужская команда в Пхенчхан не отобралась, а женская потерпела пятое поражение в шести матчах и на
Похоже, правы были те, кто критиковал ФКР за организацию дополнительной серии отборочных матчей между командами Виктории Моисеевой и Анны Сидоровой, после того как вторая плохо выступила на чемпионате Европы. Более опытная четверка Сидоровой эту серию проиграла, но теперь Моисеева совершенно провалила турнир в Пхенчхане.
День 12-й
19 февраля, понедельник
Разыгрывается 3 комплекта наград
Фигурное катание
Танцы. Короткая программа
1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 83,67 (мировой рекорд). 2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93. 3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 77,75. 4. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 77,73. 5. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) — 76,57. 6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 75,47… 13. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) — 66,47.
Керлинг
Женщины
Групповой турнир. 8-й тур
Россия — Швейцария — 2:11 (0:0, 1:0, 0:3, 0:2, 0:2, 1:0, 0:4)
США — Дания — 7:6, Япония — Канада — 3:8, Корея — Швеция — 7:6.
Корея, Швеция — 5 побед, 1 поражение, Япония — 4−2, Канада, Китай, Великобритания, США- 3−3, Швейцария — 2−4, Дания, Россия — 1−5.
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