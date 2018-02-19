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Когда наши танцоры закончили прокат, их предварительная оценка за технику была очень высокой — практически как у чемпионов Европы и «Гран-при» этого сезона Габриэллы Пападакиса и Гийома Сизерона! К сожалению, за следующие пару минут, после детального видеопросмотра, судьи серьезно урезали этот показатель: с 42 баллов до 38. И вместо третьего места перед завтрашней произвольной программой Боброва с Соловьевым получили шестое.

НАШИ ОСТАЛИСЬ ВНЕ СИЛЬНЕЙШЕЙ РАЗМИНКИ

До призовой тройки вроде бы совсем недалеко — 2,28. Но для танцев с их традиционно микроскопическими разрывами это не так уж и мало. Кроме того, россияне не попали в заключительную разминку, что тоже может сказаться: тем, кто выступает раньше, оценки часто «придерживают», чтобы оставить место для последних дуэтов.

Говорить о какой-то предвзятости в данном случае бессмысленно. Не потому, что ее точно не было, а потому, что мы с вами этого не знаем и знать не можем. Судейство в танцах — это совершенный темный лес не только для «простых смертных», но нередко и для специалистов. Здесь арбитры могут решать на свое усмотрение практически все, и поделать с этим в данный момент ничего невозможно. Остается лишь надеяться, что завтра судейские «арифмометры» будут более благосклонными к нашим фигуристам.

Выиграли короткую программу олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 Тесса Вирчу/Скотт Мойр, почти на целый балл (0,99) улучшившие свой же ноябрьский мировой рекорд. Канадцы нанесли серьезный удар Пападакис/Сизерону: 1,74 — разница приличная. Хотя за произвольную французам оценки обычно ставят выше, и там рекордсменами являются уже они.

ПРО КРУШЕЛЬНИЦКОГО НОВОСТЕЙ ПОКА НЕТ

В керлинге все с волнением ждут вскрытия допинг-пробы «Б» нашего Александра Крушельницкого: напомним, что бронзовый призер Пхенчхана-2018 в дисциплине дабл-микст подозревается в употреблении мельдония. Результаты анализа ожидаются сегодня, но пока информации о них нет. Если обвинение подтвердится, это может привести к новой волне жестких санкций против российского спорта. Уже вчера прозвучало немало заявлений на тему «зачем их допустили на Игры, если они все равно на допинге сидят».

Норвежец Магнус Недреготтен, которого Куршельницкий с Анастасией Брызгаловой обыграли в матче за бронзу, уже выразил готовность забрать медаль в случае дисквалификации нашего керлера. А руководство российской федерации по этому виду спорта выразило готовность добровольно уйти в отставку.

Последний шаг вызывает уважение. За многие месяцы всей этой эпопеи с допинг-атакой на наш спорт трудно вспомнить еще хоть один подобный пример. Другие чиновники предпочитали делать вид, будто ничего не происходит.

2:11 ОТ ШВЕЙЦАРИИ

Если у России отберут медаль Брызгаловой и Крушельницкого, больше наград в керлинге у нас не будет. Мужская команда в Пхенчхан не отобралась, а женская потерпела пятое поражение в шести матчах и на плей-офф рассчитывать уже не может. Причем сегодняшнее поражение от сборной Швейцарии вышло очень болезненным — 2:11.

Похоже, правы были те, кто критиковал ФКР за организацию дополнительной серии отборочных матчей между командами Виктории Моисеевой и Анны Сидоровой, после того как вторая плохо выступила на чемпионате Европы. Более опытная четверка Сидоровой эту серию проиграла, но теперь Моисеева совершенно провалила турнир в Пхенчхане.

День 12-й

19 февраля, понедельник

Разыгрывается 3 комплекта наград

Фигурное катание

Танцы. Короткая программа

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 83,67 (мировой рекорд). 2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93. 3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 77,75. 4. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 77,73. 5. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) — 76,57. 6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 75,47… 13. Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия) — 66,47.

Керлинг

Женщины

Групповой турнир. 8-й тур

Россия — Швейцария — 2:11 (0:0, 1:0, 0:3, 0:2, 0:2, 1:0, 0:4)

США — Дания — 7:6, Япония — Канада — 3:8, Корея — Швеция — 7:6.

Корея, Швеция — 5 побед, 1 поражение, Япония — 4−2, Канада, Китай, Великобритания, США- 3−3, Швейцария — 2−4, Дания, Россия — 1−5.