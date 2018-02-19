Тренер: Боброва и Соловьев должны показать свой максимум в произвольном танце на ОИ

Россияне получили за короткую программу 75,47 балла. Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой мировой рекорд (83,67). Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93), третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75).

«На мой взгляд, их прокат сегодня был хорошим и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. Но в технической оценке все-таки немного недобрали, а почему — надо разбираться, могу только предположить, что снизили за румбу. Я считаю, могли быть в четверке. Впереди произвольная, необходимо показывать свой максимум», — сказал Жулин.

Еще один российский дуэт, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занял 13-е место. В произвольную программу, которая будет представлена 20 февраля, квалифицировались 20 дуэтов. Олимпиада завершится 25 февраля.