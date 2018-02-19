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19 февраля 2018, 9:12 | Фигурное катание | ТАСС

Тренер: Боброва и Соловьев должны показать свой максимум в произвольном танце на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, идущие шестыми после исполнения короткого танца на Олимпийских играх, в произвольном должны показывать свой максимум. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Александр Жулин.

Россияне получили за короткую программу 75,47 балла. Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой мировой рекорд (83,67). Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93), третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75).

«На мой взгляд, их прокат сегодня был хорошим и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. Но в технической оценке все-таки немного недобрали, а почему — надо разбираться, могу только предположить, что снизили за румбу. Я считаю, могли быть в четверке. Впереди произвольная, необходимо показывать свой максимум», — сказал Жулин.

Еще один российский дуэт, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занял 13-е место. В произвольную программу, которая будет представлена 20 февраля, квалифицировались 20 дуэтов. Олимпиада завершится 25 февраля.
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Фигурное катание

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Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.
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