Тренер: Боброва и Соловьев должны показать свой максимум в произвольном танце на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, идущие шестыми после исполнения короткого танца на Олимпийских играх, в произвольном должны показывать свой максимум. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Александр Жулин.
Россияне получили за короткую программу 75,47 балла. Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие свой мировой рекорд (83,67). Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93), третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (77,75).
«На мой взгляд, их прокат сегодня был хорошим и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. Но в технической оценке
Еще один российский дуэт, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, занял 13-е место. В произвольную программу, которая будет представлена 20 февраля, квалифицировались 20 дуэтов. Олимпиада завершится 25 февраля.
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