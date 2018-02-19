Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32604070/
19 февраля 2018, 8:31 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Серебряный призер Игр-2018 призвал биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Серебряный призер Олимпиады-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил за бойкот девятого этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

По мнению 20-летнего атлета, Международный союз биатлонистов (IBU) не прислушивается к мнению спортсменов.

— Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, — цитирует Dagens Nyheter Самуэльссона. — Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль. Они не слушали нас — спортсменов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости
18 февраля

Смерть на взлете. Скончалась 22-летняя российская фехтовальщица

Огонь! Резцова ответила на скандальное заявление Акимовой

Иностранцы атаковали Белорукову. А она им ответила!
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней