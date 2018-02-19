Серебряный призер Игр-2018 призвал биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

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По мнению 20-летнего атлета, Международный союз биатлонистов (IBU) не прислушивается к мнению спортсменов.

— Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, — цитирует Dagens Nyheter Самуэльссона. — Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль. Они не слушали нас — спортсменов.