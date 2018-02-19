«Если не готов, нечего позорить страну на Олимпиаде». Дмитрий Васильев резко ответил Акимовой

— Есть ли что-то положительное в нашем выступлении в личных гонках?

— Ничего. Что там может быть положительного, все плохо. Неподготовленные люди поехали на Олимпийские игры — непонятно для чего. Есть еще один старт, смешанная эстафета. Может, они какое-то чудо там совершат, но я в это слабо верю. Если им удастся чудо, то все простится. Но в таком состоянии ездить на Олимпиаду нельзя. Если чувствуешь, что не готов — нечего позорить страну. Это мое мнение, у них может быть свое — раз они поехали. Но я считаю: раз ты совсем не готов, просто статистом поехать, просто побывать на Играх? Ну это, мне кажется, для престижа страны слишком дорогая плата — быть 15−16-ми. Катастрофа на самом деле. Выступление ужасное.

И еще Акимова говорит не пойми что — спортсмены вообще не имеют права высказываться в общественном поле, что якобы тренеры их не опекают. Ну, вранье же, — в Пхенчхане есть Загурский, есть Гросс — что значит, не опекают? Разве ты на Играх сама по себе? Зачем спортивную общественность возбуждать? Понимаю, что, может, результаты не те, на которые рассчитывала, но надо уметь управлять эмоциями и держать язык за зубами. Зачем обижать тех тренеров, которые и так из кожи вон лезут. «Со мной никто не общается», — что это за разговоры такие?

Короче говоря, впечатление такое… Я же из-за этого не полетел в Корею, должен был на днях, но решил, что нет — невозможно на это все смотреть, не то настроение, чтобы чему-то радоваться.

— Как считаете, в чем проблема? Почему не готов и мужской, и женский состав одновременно?

— Тут все — и системный просчет очевидный. Команда была неуправляемая, прежде всего в административном плане. Нельзя все бросать на самотек, надо управлять процессом, тренерами. Надо вникать во все нюансы, собирать людей, которые разбираются, которые имеют мнение — они бы высказались, хоть что-то полезное, может, было бы вынесено из услышанного. Но этого не было сделано ни разу. Так нельзя, тем более, когда что-то идет не так. Но ничего не было сделано — о чем можно говорить? Полностью разобранная команда. Мне не нравится пинать раненого льва, но просто эмоции перехлестывают. Есть же вещи, которые можно поправить, просто необходим диалог. Я хотел бы быть наивен, но что-то мне подсказывает, что происходит какая-то безалаберность, и больше ничего.

— Вот пример лыжников…

— Абсолютно точно. Привезли молодых ребят, подстраховались. Вот и результат, пожалуйста. Надо было хотя бы наших юниоров привезти, плевать на этот чемпионат мира среди юниоров. Им на следующий год уже мужиками соревноваться, надо среди мужиков стартовать! А вдруг бы они неплохо проявили себя? Вполне возможно. Там и Малиновский, и Томшин, их и вели. Там есть хорошая девочка — Васнецова. Почему бы им не позволить стартовать? Может, им бы ловить было бы нечего, но такой классный был бы опыт для следующей Олимпиады. Что толку везти «мертвых», которые заведомо будут занимать 30−50-е места?

— Как раз назревал вопрос — было ли ошибкой, что мы отказались от замен?