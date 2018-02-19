«Если не готов, нечего позорить страну на Олимпиаде». Дмитрий Васильев резко ответил Акимовой
Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал «СЭ» итоги завершившихся на Олимпиаде в Пхенчхане личных гонок биатлонного турнира, где все четыре россиянина финишировали очень далеко от подиума.
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Видимо, что-то случилось...
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— Есть ли
— Ничего. Что там может быть положительного, все плохо. Неподготовленные люди поехали на Олимпийские игры — непонятно для чего. Есть еще один старт, смешанная эстафета. Может, они
И еще Акимова говорит не пойми что — спортсмены вообще не имеют права высказываться в общественном поле, что якобы тренеры их не опекают. Ну, вранье же, — в Пхенчхане есть Загурский, есть Гросс — что значит, не опекают? Разве ты на Играх сама по себе? Зачем спортивную общественность возбуждать? Понимаю, что, может, результаты не те, на которые рассчитывала, но надо уметь управлять эмоциями и держать язык за зубами. Зачем обижать тех тренеров, которые и так из кожи вон лезут. «Со мной никто не общается», — что это за разговоры такие?
Короче говоря, впечатление такое… Я же
— Как считаете, в чем проблема? Почему не готов и мужской, и женский состав одновременно?
— Тут все — и системный просчет очевидный. Команда была неуправляемая, прежде всего в административном плане. Нельзя все бросать на самотек, надо управлять процессом, тренерами. Надо вникать во все нюансы, собирать людей, которые разбираются, которые имеют мнение — они бы высказались, хоть
— Вот пример лыжников…
— Абсолютно точно. Привезли молодых ребят, подстраховались. Вот и результат, пожалуйста. Надо было хотя бы наших юниоров привезти, плевать на этот чемпионат мира среди юниоров. Им на следующий год уже мужиками соревноваться, надо среди мужиков стартовать! А вдруг бы они неплохо проявили себя? Вполне возможно. Там и Малиновский, и Томшин, их и вели. Там есть хорошая девочка — Васнецова. Почему бы им не позволить стартовать? Может, им бы ловить было бы нечего, но такой классный был бы опыт для следующей Олимпиады. Что толку везти «мертвых», которые заведомо будут занимать 30−50-е места?
— Как раз назревал вопрос — было ли ошибкой, что мы отказались от замен?
— Конечно, это ошибка. Надо было расширенные списки делать. Заявили 24, из них 20 отклонили. Но почему нельзя было заявить 54 человека? Мы бы сами решили, кого повезти. Нам
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