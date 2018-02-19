Екатерина Боброва: Прокат был достойный
Российская фигуристка Екатерина Боброва считает достойным свое выступление с Дмитрием Соловьевым на Олимпиаде-2018 в короткой программе в танцах на льду.
Российская пара стала 6-й.
— Мы не видели, что изначально решили судьи, — отметила Боброва. — Прокат был достойный, может, менее раскрепощенный, чем в команде, но тут и ответственность больше. Надо завтра кататься так, как умеем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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