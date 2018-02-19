Екатерина Боброва: Прокат был достойный

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.