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19 февраля 2018, 8:19 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Екатерина Боброва: Прокат был достойный

Российская фигуристка Екатерина Боброва считает достойным свое выступление с Дмитрием Соловьевым на Олимпиаде-2018 в короткой программе в танцах на льду.

Российская пара стала 6-й.

— Мы не видели, что изначально решили судьи, — отметила Боброва. — Прокат был достойный, может, менее раскрепощенный, чем в команде, но тут и ответственность больше. Надо завтра кататься так, как умеем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.
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