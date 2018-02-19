Боброва и Соловьев стали шестыми в короткой программе в танцах на льду на Олимпиаде

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Россияне получили 75,47 балла. Лидируют после короткой программы канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, обновившие мировой рекорд (83,67). Предыдущее достижение также принадлежало канадскому дуэту, в 2017 году на турнире в Канаде они получили 82,68 балла.

Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью (77,75). Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 13-е место. В произвольную программу квалифицировались 20 дуэтов.