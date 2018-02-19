Медведева и Загитова вместе покинули каток. Репортаж с тренировки
Вчера российские фигуристки вернулись в Корею, а сегодня утром провели первую тренировку.
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Видимо, что-то случилось...
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Последние несколько дней Женя, Алина и их тренер Этери Тутберидзе провели в Японии, куда улетели 13 числа после окончания командного турнира. Мария Сотскова с наставником Еленой Буяновой находились в Японии с 9 февраля. Там, в городе Ниигата, российским фигуристам организовали все необходимые условия: лед в любое удобное время, а не по расписанию, как в Канныне. Ну и психолоническая нагрузка в Ниигате не та, что в столице Игр-2018.
На лед все три россиянки вышли в 10.10 по сеульскому времени в компании латвийки Дианы Никитиной и двух казашек: Элизабет Турсынбаевой и Айзы Мамбековой. Аплодисменты на тренировке не
Через 40 минут спорстменки покинули лед, причем фигуристки из группы Тутберидзе шли вместе, как ни в чем не бывало о
— Здрасте! — как всегда приветлива Женя. Алина скромно улыбнулась: еще не привыкла к повышенному вниманию. Правда, от интервью обе отказались. Зато согласилась Сотскова.
— Тренировкой довольна, чувствую себя прекрасно.
— Перелет нормально перенсли?
— Перелет это всегда тяжело. Но другого выхода нет.
— Прочувствовали уже атмосферу Олимпиады?
— Пока что нет. Лед вот на тренировочном катке понравился. Много людей было, это приятно.
— В программе изменений нет, все по плану?
— Да, все как планировали, четверные пока не вставляем, — улыбается Маша.
— Подготовка в Японии нормально прошла?
— Все отлично: хороший город, лед, доброжелательная атмосфера — то что нужно для подготовки к Олимпийским играм.
— Тренер
— Говорила, что это обычные соревнования, надо показать свой максимум, получить удовольствие. Ничего придумывать, выше головы прыгать не собираемся. Сейчас важно все лишнее выбросить из головы, не устраивать войну за медали, а откатать как умею.
— В Японии Олимпиаду смотрели по телевизору?
— Только фигурное катание, все кроме командного турнира. Когда Ханю выиграл у мужчин, японцы просто сошли с ума: по всем каналам, во всех газетах: Юдзуру, Юдзуру, Юдзуру…
Короткая программа фигуристок пройдет 21 числа, произвольная — 23-го.
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