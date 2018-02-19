Медведева и Загитова вместе покинули каток. Репортаж с тренировки

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Последние несколько дней Женя, Алина и их тренер Этери Тутберидзе провели в Японии, куда улетели 13 числа после окончания командного турнира. Мария Сотскова с наставником Еленой Буяновой находились в Японии с 9 февраля. Там, в городе Ниигата, российским фигуристам организовали все необходимые условия: лед в любое удобное время, а не по расписанию, как в Канныне. Ну и психолоническая нагрузка в Ниигате не та, что в столице Игр-2018.

На лед все три россиянки вышли в 10.10 по сеульскому времени в компании латвийки Дианы Никитиной и двух казашек: Элизабет Турсынбаевой и Айзы Мамбековой. Аплодисменты на тренировке не очень-то приняты, но сегодня они звучали дважды: первый раз после проката Медведевой, второй — после исполнения Загитовой своей программы. Оба проката получились близкими к идеалу. А вот Маша Сотскова сорвала прыжок, но для первой тренировки на новом льду это нормально. Остальные элементы получились на загляденье.

Через 40 минут спорстменки покинули лед, причем фигуристки из группы Тутберидзе шли вместе, как ни в чем не бывало о чем-то болтая. Вот вам и соперницы, о дуэли которых только и твердят последние месяцы!

— Здрасте! — как всегда приветлива Женя. Алина скромно улыбнулась: еще не привыкла к повышенному вниманию. Правда, от интервью обе отказались. Зато согласилась Сотскова.

— Тренировкой довольна, чувствую себя прекрасно.

— Перелет нормально перенсли?

— Перелет это всегда тяжело. Но другого выхода нет.

— Прочувствовали уже атмосферу Олимпиады?

— Пока что нет. Лед вот на тренировочном катке понравился. Много людей было, это приятно.

— В программе изменений нет, все по плану?

— Да, все как планировали, четверные пока не вставляем, — улыбается Маша.

— Подготовка в Японии нормально прошла?

— Все отлично: хороший город, лед, доброжелательная атмосфера — то что нужно для подготовки к Олимпийским играм.

— Тренер как-то по-особому настраивала на соревнования, или внушала, что это обычный турнир, чтобы не было излишнего волнения?

— Говорила, что это обычные соревнования, надо показать свой максимум, получить удовольствие. Ничего придумывать, выше головы прыгать не собираемся. Сейчас важно все лишнее выбросить из головы, не устраивать войну за медали, а откатать как умею.

— В Японии Олимпиаду смотрели по телевизору?

— Только фигурное катание, все кроме командного турнира. Когда Ханю выиграл у мужчин, японцы просто сошли с ума: по всем каналам, во всех газетах: Юдзуру, Юдзуру, Юдзуру…

Короткая программа фигуристок пройдет 21 числа, произвольная — 23-го.