Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32603713/
19 февраля 2018, 8:05 | Фигурное катание | ТАСС

Канадцы Вирчу и Моир установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Канадский танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

Спортсмены получили за прокат 83,67 балла.

Предыдущее достижение в коротком танце также принадлежало канадскому дуэту и составляло 82,68 балла.

Вирчу и Моир являются чемпионами Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, серебряными призерами Игр-2014 в Сочи, трехкратными чемпионами мира (2010, 2012, 2017). В Пхёнчхане Вирчу и Моир стали олимпийскими чемпионами в командном турнире.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

Бестемьянова: Танцоры Пападакис и Сизерон потеряли шик на ОИ из-за застежки на платье

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Платье одного из главных претендентов на олимпийское золото в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис, расстегнувшееся в начале короткой программы, сыграло ключевую роль в неудаче Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона — спортсмены начали делать ошибки и растеряли свой шик. Таким мнением с ТАСС поделилась Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней