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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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19 февраля 2018, 7:11 | Лыжный спорт | Sports.kz

«Сборной Казахстана нужно четыре Полторанина в составе». Специалист — об итогах лыжной эстафеты на Олимпиаде-2018

Известный наставник Александр Ткачук, ныне занимающий пост государственного тренера РК по лыжным гонкам, поделился своим мнением с порталом Khabar.kz/Olympic о завершившейся в Пхенчхане эстафете 4?10 км среди лыжных гонщиков.

«Начало, как всегда у нас с участием Полторанина было обнадеживающим. Но, к сожалению, остальные наши ребята на этих Играх далеки от лучших своих кондиций. Каждый получил по минуте на своем этапе. Для Алексея Полторанина была хорошая тренировка, его соперники по этапу ниже в классе, он попробовал трассу и проверил ход перед индивидуальной гонкой на 50 км. Очень впечатляют молодые российские и норвежские ребята. Одним из гонщиков, подающих надежды, является и казахстанец — Олжас Климин. Четыре года назад на юниорском чемпионате мира Олжас достойно соперничал с сегодняшними лидерами сборной Норвегии и России. Надеюсь, что в скором будущем Климин составит должную конкуренцию мировым лидерам и будет бороться на ответственных стартах за самые высокие места», — говорит специалист.

Отметим, что отечественные спортсмены в лице Алексея Полторанина, Дениса Волотка, Евгения Величко и Виталия Пухкало финишировали по итогам эстафеты на восьмом месте. В общей сложности в состязании принимали участие 14 команд. Примечательно, что 8-е место в командной эстафете является лучшим результатом для Казахстана за всю историю участия на главных стартах четырехлетия.
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