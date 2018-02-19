«Начало, как всегда у нас с участием Полторанина было обнадеживающим. Но, к сожалению, остальные наши ребята на этих Играх далеки от лучших своих кондиций. Каждый получил по минуте на своем этапе. Для Алексея Полторанина была хорошая тренировка, его соперники по этапу ниже в классе, он попробовал трассу и проверил ход перед индивидуальной гонкой на 50 км. Очень впечатляют молодые российские и норвежские ребята. Одним из гонщиков, подающих надежды, является и казахстанец — Олжас Климин. Четыре года назад на юниорском чемпионате мира Олжас достойно соперничал с сегодняшними лидерами сборной Норвегии и России. Надеюсь, что в скором будущем Климин составит должную конкуренцию мировым лидерам и будет бороться на ответственных стартах за самые высокие места», — говорит специалист.

Отметим, что отечественные спортсмены в лице Алексея Полторанина, Дениса Волотка, Евгения Величко и Виталия Пухкало финишировали по итогам эстафеты на восьмом месте. В общей сложности в состязании принимали участие 14 команд. Примечательно, что 8-е место в командной эстафете является лучшим результатом для Казахстана за всю историю участия на главных стартах четырехлетия.