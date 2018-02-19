На Играх-2022 в женском хоккейном турнире будет участвовать на две команды больше

«Две команды будут добавлены на следующих Играх», — сказал Фазель.

«Мы уверены, что это станет шагом вперед в развитии турнира», — добавила член совета IIHF Сюзанна Кольбенхойер.

Женский хоккей входит в программу Олимпийских игр с 1998 года.