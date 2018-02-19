Оргкомитету ОИ в Пхенчхане удалось сдержать распространение норовируса

«Восемь новых случаев зафиксировано: пять в Пхенчхане, три в Канныне. 243 человека вернулись к выполнению своих обязанностей, порядка 40 человек находятся на карантине. Минздрав работает над обеспечением профилактики, мы сумели сдержать распространение вируса», — заявила Парк на пресс-конференции.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.