Оргкомитету ОИ в Пхенчхане удалось сдержать распространение норовируса
Организационному комитета Олимпийских игр в Пхенчхане удалось сдержать распространение норовируса, заявила представитель оргкомитета Нэнси Парк.
«Восемь новых случаев зафиксировано: пять в Пхенчхане, три в Канныне. 243 человека вернулись к выполнению своих обязанностей, порядка 40 человек находятся на карантине. Минздрав работает над обеспечением профилактики, мы сумели сдержать распространение вируса», — заявила Парк на
Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter