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19 февраля 2018, 6:55 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитету ОИ в Пхенчхане удалось сдержать распространение норовируса

Организационному комитета Олимпийских игр в Пхенчхане удалось сдержать распространение норовируса, заявила представитель оргкомитета Нэнси Парк.

«Восемь новых случаев зафиксировано: пять в Пхенчхане, три в Канныне. 243 человека вернулись к выполнению своих обязанностей, порядка 40 человек находятся на карантине. Минздрав работает над обеспечением профилактики, мы сумели сдержать распространение вируса», — заявила Парк на пресс-конференции.

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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