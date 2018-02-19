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19 февраля 2018, 6:43 | Хоккей | ТАСС

IIHF обсудит с МОК участие объединенной женской команды Кореи в следующих Играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) участие объединенной команды Кореи в следующих Олимпийских играх. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступает на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР.

«Мы очень довольны. Почему бы этой команде не сыграть и на следующих Играх. Мы обсудим это с МОК, предложим КНДР. Неплохо было бы, чтобы хоккейная женская команда продолжила играть на Играх в Пекине», — сказал Фазель.

Объединенная сборная Кореи проиграла все три матча на групповом этапе на Играх в Пхёнчхане. Во вторник в матче за 7−8-е места команда сыграет со сборной Швеции.
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Хоккей

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