IIHF обсудит с МОК участие объединенной женской команды Кореи в следующих Играх

В конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступает на Играх в Пхёнчхане. В нее вошли 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из КНДР.

«Мы очень довольны. Почему бы этой команде не сыграть и на следующих Играх. Мы обсудим это с МОК, предложим КНДР. Неплохо было бы, чтобы хоккейная женская команда продолжила играть на Играх в Пекине», — сказал Фазель.

Объединенная сборная Кореи проиграла все три матча на групповом этапе на Играх в Пхёнчхане. Во вторник в матче за 7−8-е места команда сыграет со сборной Швеции.