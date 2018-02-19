«Муж Анджелины Джоли провалил допинг-тест»: западные СМИ — о мельдонии в российском керлинге
Что пишет и говорит зарубежная пресса о якобы положительной
допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого?
The New York Times: Керлингисты были лучом света в истощенной сборной России
«Российский атлет, выигравший бронзу на Олимпийских играх, провалил
Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовую медаль. Они были лучом света для истощенной сборной России, которая прилетела в Пхенчхан без своих главных звезд.
Трудно представить худший момент для этого скандала.
The Wall Street Journal: Любое допинговое дело стало бы ударом по России
«МОК дал новому поколению чистых российских спортсменов возможность участвовать на Олимпийских играх и стать послами нового и чистого российского спорта», — заявил в прошлом месяце президент МОК Томас Бах.
Любое допинговое дело стало бы ударом по России, которая ждет решения МОК на этой неделе о том, может ли она быть восстановлена в качестве полноправного члена международной спортивной семьи.
Офис ОАР, как сейчас называет российскую делегацию МОК, был закрыт вечером воскресенья. На двери
Mirror: Муж «Анджелины Джоли» провалил
«Партнер керлингистки Анастасии Брызгаловой, которая стала известна в последние недели
Поклонники спорта не перестают обсуждать Анастасию — керлингистку, которая, по их мнению, похожа на киноактрису Анджелину Джоли. 25-летняя спортсменка поразила социальные сети своим ослепительным внешним видом и завоевала армию фанатов. Вместе с Крушельницким она выиграла бронзовые награды в
Reuters: Норвежцы надеются, что допинг — неправда
«Официальные лица российской делегации встретятся с антидопинговыми офицерами в Пхенчхане, и любое наказание будет подтверждено только после вскрытия
— Надеюсь, это неправда, потому что это керлинг, — говорит скип мужской команды Норвегии по керлингу Томас Улсруд. — Если это правда, то мне очень обидно за норвежскую команду, которая много работала, но в итоге заняла четвертое место и просто уехала домой. Она даже не осталась здесь.
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