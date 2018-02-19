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The New York Times: Керлингисты были лучом света в истощенной сборной России

«Российский атлет, выигравший бронзу на Олимпийских играх, провалил допинг-тест. Крушельницкий ставит под угрозу не только свою медаль, но и усилия страны по преодолению всех проблем. Схема обмана фактически оставила Россию без Олимпийских игр.

Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовую медаль. Они были лучом света для истощенной сборной России, которая прилетела в Пхенчхан без своих главных звезд.

Трудно представить худший момент для этого скандала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Допинг для русских – это привычка". Соцсети – о допинге Крушельницкого ???<br> <a href="https://t.co/Mv7RS0e12I">https://t.co/Mv7RS0e12I</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#керлинг</a> <a href="https://t.co/ADWAk8itY5">pic.twitter.com/ADWAk8itY5</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/965220608094085120?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

The Wall Street Journal: Любое допинговое дело стало бы ударом по России

«МОК дал новому поколению чистых российских спортсменов возможность участвовать на Олимпийских играх и стать послами нового и чистого российского спорта», — заявил в прошлом месяце президент МОК Томас Бах.

Любое допинговое дело стало бы ударом по России, которая ждет решения МОК на этой неделе о том, может ли она быть восстановлена в качестве полноправного члена международной спортивной семьи.

Офис ОАР, как сейчас называет российскую делегацию МОК, был закрыт вечером воскресенья. На двери кто-то прикрепил записку, которая гласила: «Увидимся в Токио-2020… может быть».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Шутка дня" ? <a href="https://t.co/lv2XKeXfz8">https://t.co/lv2XKeXfz8</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%B0%D0%BD2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Пхенчхан2018</a> <a href="https://t.co/wO9z7mGSNA">pic.twitter.com/wO9z7mGSNA</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/965219522578997249?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Mirror: Муж «Анджелины Джоли» провалил допинг-тест

«Партнер керлингистки Анастасии Брызгаловой, которая стала известна в последние недели из-за ее модельной внешности, по сообщениям СМИ, провалил допинг-тест. Российский сайт «Спорт-Экспресс» сообщил, что в допинг-пробе «А» Александра Крушельницкого, мужа и партнера Брызгаловой по команде, найдены следы запрещенного препарата.

Поклонники спорта не перестают обсуждать Анастасию — керлингистку, которая, по их мнению, похожа на киноактрису Анджелину Джоли. 25-летняя спортсменка поразила социальные сети своим ослепительным внешним видом и завоевала армию фанатов. Вместе с Крушельницким она выиграла бронзовые награды в дабл-миксте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Anastasia looks great near melted water, too. <a href="https://t.co/Akc00guwY5">pic.twitter.com/Akc00guwY5</a></p>— James Stewart (@jamespstewart) <a href="https://twitter.com/jamespstewart/status/963553684964724742?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Reuters: Норвежцы надеются, что допинг — неправда

«Официальные лица российской делегации встретятся с антидопинговыми офицерами в Пхенчхане, и любое наказание будет подтверждено только после вскрытия допинг-пробы «Б».

— Надеюсь, это неправда, потому что это керлинг, — говорит скип мужской команды Норвегии по керлингу Томас Улсруд. — Если это правда, то мне очень обидно за норвежскую команду, которая много работала, но в итоге заняла четвертое место и просто уехала домой. Она даже не осталась здесь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Норвежский керлингист верит, что Крушельницкий не применял запрещенные вещества <a href="https://t.co/SbJEtNnWPt">https://t.co/SbJEtNnWPt</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#керлинг</a> <a href="https://t.co/tWZjG7plnF">pic.twitter.com/tWZjG7plnF</a></p>— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) <a href="https://twitter.com/se_olympics/status/965281005404868609?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>