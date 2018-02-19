Нехватка членов: господа из МОК бегут с Олимпиады
Впервые в истории Игр заседание МОК может не состояться. Члены организации под странными предлогами покидают Пхёнчхан. Как это понимать?
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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане приобретает всё более скандальный характер — список крышесносных новостей растёт с каждым днём. Дошло до того, что сегодня стало известно: впервые в истории олимпийского движение плановое заседание МОК может не состояться. Причина? Отсутствие кворума.
Неделя до краха
На 25 февраля в Южной Корее запланировано заседание исполкома МОК. Согласно уставу организации для того, чтобы сессия была признана легитимной, в заседании должна принять участие как минимум половина членов МОК плюс один человек. На сегодня в Международном олимпийском комитете числится 100 членов. Путём несложных математических вычислений приходим к выводу, что участие в очередной сессии должен принять минимум 51 человек.
По информации Inside the Games, руководство МОК высказывает серьёзные опасения по поводу того, что заседание может сорваться
Куда подевались все эти члены МОК?
Ситуация напоминает школу или университет, где уроки и пары отменялись
К примеру, британский сотрудник МОК Адам Пенгилли был изгнан с Олимпиады за то, что избил и обругал корейского волонтёра. Ирландца Патрика Хики и намибийца Фрэнки Фредерикса также отстранили от участия в деятельности организации. Наша Елена Исинабаева недавно родила второго ребёнка и тоже не сможет присутствовать в Пхёнчхане. Таец Нэт Индрапана и Эмир Катара пропустили первую часть исполкома, которая состоялась ранее в этом месяце и не смогут появиться на заседании и на следующей неделе. Один из главных «друзей» России канадец Ричард Паунд уже официально объявил, что не заинтересован в посещении данного мероприятия и забронировал билеты из Южной Кореи 22 февраля. Паунд даже сподобился на написание прощальной записки как человек, долгое время проработавший в организации.
Ещё более забавная ситуация с членом МОК из Северной Кореи. Чанг Унг также уже покинул Пхёнчхан, так как почувствовал признаки простуды. Западная пресса, впрочем, сделала вывод, что его отъезд не случаен. На этой неделе с новой силой разгорелся конфликт между Северной Кореей и США, так что поступок Унга может быть рассмотрен как некий протест против всего западного мира. Можно ли доверять западной прессе? Решайте сами. Здесь важнее, что кореец в любом случае не примет участия в исполкоме МОК.
Что они должны решать и какие будут последствия?
Вообще, на таких заседаниях обсуждаются самые разные, но обязательно актуальные вопросы. Одной из тем повестки 132-го исполкома МОК должны были стать выборы двух новых членов в комиссию от спортсменов. На два места претендуют шесть человек — саночник Армин Цогеллер из Италии, лыжницы Астрид Якобсен и Кикен Рэндолл из Норвегии и США соответственно, испанская скелетонистка Андер Мирабель, хоккеистка Эмма Терхо из Финляндии и конькобежка Чанг Хонг из Китая. Сообщается, что если исполком МОК
Но это скорее забавный факт. Гораздо важнее то, что срывом официального заседания МОК ещё больше может дискредитировать себя в глазах мировой общественности. Если называть вещи своими именами, то члены организации откровенно забили на исполком и уезжают из Южной Кореи, не переживая о последствиях. По крайней мере, всё это выглядит именно так. За несколько дней до исполком должна также состояться встреча совета директоров МОК, где будет решаться, вернут ли России флаг и гимн на церемонии закрытия или нет. Должны присутствовать 8 из 15 членов, но даже здесь нет уверенности, что это количество наберётся. МОК пока отказывается от
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