Нехватка членов: господа из МОК бегут с Олимпиады

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане приобретает всё более скандальный характер — список крышесносных новостей растёт с каждым днём. Дошло до того, что сегодня стало известно: впервые в истории олимпийского движение плановое заседание МОК может не состояться. Причина? Отсутствие кворума.

Неделя до краха

На 25 февраля в Южной Корее запланировано заседание исполкома МОК. Согласно уставу организации для того, чтобы сессия была признана легитимной, в заседании должна принять участие как минимум половина членов МОК плюс один человек. На сегодня в Международном олимпийском комитете числится 100 членов. Путём несложных математических вычислений приходим к выводу, что участие в очередной сессии должен принять минимум 51 человек.



По информации Inside the Games, руководство МОК высказывает серьёзные опасения по поводу того, что заседание может сорваться из-за нехватки участников. В истории организации ещё ни разу не было случая отмены официальной и плановой сессии из-за отсутствия необходимого числа участников. На секундочку, эта сессия станет 132-й в истории МОК. Теперь вы понимаете, что это вовсе не рядовой случай, а уникальная ситуация, которая может иметь серьёзные последствия. Какие? Об этом чуть ниже. Но если утром 25 февраля, перед церемонией закрытия Олимпиады, члены МОК не соберутся в необходимом составе, поверьте, это будет крахом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Exclusive: <a href="https://twitter.com/hashtag/IOC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IOC</a> Session to swear in new athlete representatives in doubt as members leave <a href="https://twitter.com/hashtag/Pyeongchang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pyeongchang2018</a> early... <a href="https://t.co/qx0yPWeJdY">https://t.co/qx0yPWeJdY</a></p>— insidethegames (@insidethegames) <a href="https://twitter.com/insidethegames/status/965149524820930560?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Куда подевались все эти члены МОК?

Ситуация напоминает школу или университет, где уроки и пары отменялись из-за того, что большая часть учеников не смогла присутствовать на заседаниях по причине болезни. Но проблема в том, что МОК — организация мирового значения, что, впрочем, не мешает её членам банально покидать место проведения Олимпийских игр. Что же побуждает их убегать из Южной Кореи? Причины тут самые разные.



К примеру, британский сотрудник МОК Адам Пенгилли был изгнан с Олимпиады за то, что избил и обругал корейского волонтёра. Ирландца Патрика Хики и намибийца Фрэнки Фредерикса также отстранили от участия в деятельности организации. Наша Елена Исинабаева недавно родила второго ребёнка и тоже не сможет присутствовать в Пхёнчхане. Таец Нэт Индрапана и Эмир Катара пропустили первую часть исполкома, которая состоялась ранее в этом месяце и не смогут появиться на заседании и на следующей неделе. Один из главных «друзей» России канадец Ричард Паунд уже официально объявил, что не заинтересован в посещении данного мероприятия и забронировал билеты из Южной Кореи 22 февраля. Паунд даже сподобился на написание прощальной записки как человек, долгое время проработавший в организации.



Ещё более забавная ситуация с членом МОК из Северной Кореи. Чанг Унг также уже покинул Пхёнчхан, так как почувствовал признаки простуды. Западная пресса, впрочем, сделала вывод, что его отъезд не случаен. На этой неделе с новой силой разгорелся конфликт между Северной Кореей и США, так что поступок Унга может быть рассмотрен как некий протест против всего западного мира. Можно ли доверять западной прессе? Решайте сами. Здесь важнее, что кореец в любом случае не примет участия в исполкоме МОК.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">So many IOC members have left <a href="https://twitter.com/hashtag/Pyeongchang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pyeongchang2018</a> early that there may not be enough to ensure the minimum quorum necessary for last part of <a href="https://twitter.com/hashtag/IOC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IOC</a> Session... <a href="https://t.co/ETS4yALzka">https://t.co/ETS4yALzka</a></p>— Nick Butler (@NickJMButler) <a href="https://twitter.com/NickJMButler/status/965149783626104832?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что они должны решать и какие будут последствия?