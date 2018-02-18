Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры

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«Я не уверен, буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен, мне нужно обсудить это вместе с семьей, — сказал Уле-Эйнар Бьорндален. — Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований, но мне нужно взглянуть на мое здоровье, увидеть общую картину и принять решение после сезона».

Отвечая на вопрос, намерена ли Дарья Домрачева участвовать в следующих Олимпийских играх, спортсмен заметил, что все возможно. «Скоро увидим. Если она будет в форме спустя четыре года, все возможно. Ей нужно самостоятельно принять решение, это не сложно для нее», — добавил он.