Домрачева: О дальнейшей спортивной карьере подумаю весной

Отвечая на вопрос об участии в четвертой Олимпиаде, Дарья Домрачева отметила: «Я думаю, стоит остановиться на трех. Олимпиада еще не закончена, у нас еще важные гонки впереди. После этого три этапа Кубка мира, которые также хочется провести достойно. Я сейчас думаю об этом. Что буду делать потом, подумаю весной».

На нынешней Олимпиаде спортсменка руководствуется принципом никогда не сдаваться. «Это серебро я буду ценить намного больше, чем, может быть, ценила бы, если бы мне не удалось преодолеть такие сложности с начала Олимпийских игр, — сказала она. — Когда не получилась первая гонка, конечно, весь фокус и настрой направлялся на следующую гонку. Когда не получились две гонки, старалась настраиваться на третью. Когда не получились три гонки, взяла силы в кулак и настраивалась на четвертую. Да, можно было опустить руки, собрать сумку и уехать домой. Конечно, такого делать никогда нельзя. Прежде всего нужно помнить о своем профессионализме, важно верить в себя до последнего».

Дарья Домрачева призналась, что ей очень помогла поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена. «Где-то он старался промолчать, где-то побыть в стороне и позволить тому, чтобы пыл моих эмоций вышел куда-нибудь на стену. Поддерживал на дистанции, помогал нашим ребятам в сервисе, с тестом лыж. Старался быть полезным нашей команде здесь. Спасибо ему за это!» — сказала биатлонистка.

Говоря о шансах белорусских биатлонисток в эстафете, Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсменки настраиваются на победу и серьезную борьбу.