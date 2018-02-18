Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32602079/
18 февраля 2018, 23:30 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: О дальнейшей спортивной карьере подумаю весной

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая серебряным призером в Пхенчане-2018, в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1» поделилась дальнейшими планами и впечатлениями от Олимпиады, сообщает БЕЛТА.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Отвечая на вопрос об участии в четвертой Олимпиаде, Дарья Домрачева отметила: «Я думаю, стоит остановиться на трех. Олимпиада еще не закончена, у нас еще важные гонки впереди. После этого три этапа Кубка мира, которые также хочется провести достойно. Я сейчас думаю об этом. Что буду делать потом, подумаю весной».

На нынешней Олимпиаде спортсменка руководствуется принципом никогда не сдаваться. «Это серебро я буду ценить намного больше, чем, может быть, ценила бы, если бы мне не удалось преодолеть такие сложности с начала Олимпийских игр, — сказала она. — Когда не получилась первая гонка, конечно, весь фокус и настрой направлялся на следующую гонку. Когда не получились две гонки, старалась настраиваться на третью. Когда не получились три гонки, взяла силы в кулак и настраивалась на четвертую. Да, можно было опустить руки, собрать сумку и уехать домой. Конечно, такого делать никогда нельзя. Прежде всего нужно помнить о своем профессионализме, важно верить в себя до последнего».

Дарья Домрачева призналась, что ей очень помогла поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена. «Где-то он старался промолчать, где-то побыть в стороне и позволить тому, чтобы пыл моих эмоций вышел куда-нибудь на стену. Поддерживал на дистанции, помогал нашим ребятам в сервисе, с тестом лыж. Старался быть полезным нашей команде здесь. Спасибо ему за это!» — сказала биатлонистка.

Говоря о шансах белорусских биатлонисток в эстафете, Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсменки настраиваются на победу и серьезную борьбу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры

Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей   Все новости

Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Простой рецепт шоколадных маффинов

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Анна Семенович удивила откровенным нарядом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней