Домрачева: О дальнейшей спортивной карьере подумаю весной
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая серебряным призером в Пхенчане-2018, в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1» поделилась дальнейшими планами и впечатлениями от Олимпиады, сообщает БЕЛТА.
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Отвечая на вопрос об участии в четвертой Олимпиаде, Дарья Домрачева отметила: «Я думаю, стоит остановиться на трех. Олимпиада еще не закончена, у нас еще важные гонки впереди. После этого три этапа Кубка мира, которые также хочется провести достойно. Я сейчас думаю об этом. Что буду делать потом, подумаю весной».
На нынешней Олимпиаде спортсменка руководствуется принципом никогда не сдаваться. «Это серебро я буду ценить намного больше, чем, может быть, ценила бы, если бы мне не удалось преодолеть такие сложности с начала Олимпийских игр, — сказала она. — Когда не получилась первая гонка, конечно, весь фокус и настрой направлялся на следующую гонку. Когда не получились две гонки, старалась настраиваться на третью. Когда не получились три гонки, взяла силы в кулак и настраивалась на четвертую. Да, можно было опустить руки, собрать сумку и уехать домой. Конечно, такого делать никогда нельзя. Прежде всего нужно помнить о своем профессионализме, важно верить в себя до последнего».
Дарья Домрачева призналась, что ей очень помогла поддержка
Говоря о шансах белорусских биатлонисток в эстафете, Дарья Домрачева подчеркнула, что спортсменки настраиваются на победу и серьезную борьбу.
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