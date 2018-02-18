Виталий Мутко: Если послушать Родченкова, то он в Сочи жил со мной в одном номере
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью «СЭ» подвел промежуточные итоги Олимпиады для российской команды.
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— Вы удовлетворены?
— Удовлетворен. Боремся практически во всех дисциплинах. В санном спорте, конечно, могли бы лучше выступить, в парном катании. Большие ожидания были.
Наверное, всем хочется большего, но когда 70 лидеров не допускают до соревнований, сложно показать
Впереди еще целая неделя. Определенные ожидания у нас есть от соревнований по фигурному катанию, по сноуборду. Хорошо выступают наши хоккеисты, надеюсь, порадуемся за них.
— Какая медаль принесла больше всего эмоций?
— Первая медаль — есть первая медаль (ее выиграл
— Сейчас у нас 11 медалей. Сколько еще,
— Прогнозировать — дело неблагодарное. Надеюсь, что золотые еще будут (смеется).
Конечно, ребята, которых недопустили, боролись бы за золото. Еще раз скажу: в их отношении было принято абсолютно несправедливое, надуманное решение. Как это подается? На Олимпиаде новая генерация, а отстраненные… Я считаю, что это не так.
— Что с вашей апелляцией на отстранение от Олимпиад?
— Все идет в спокойном режиме. Пишем обоснованную жалобу, заявление подали, потом последует ответ. Есть определенные процедуры. Раньше конца апреля ничего не будет.
Для меня главное — что иски 28 наших спортсменов были удовлетворены, что их честные имена восстановлена. Что касается остальных, то никто это просто так не оставит. А моя апелляция… Я бы ее и не подал никогда, если бы она касалась только меня. Однако в обвинениях речь идет, что мы якобы
— Как отреагировали на новость о том, что Родченков сменил внешность?
— Да никак. Столько об этом говорим… Глупость…
— Это смешно?
— Мы сейчас так его (Родченкова. — Прим. «СЭ») раскрутили, будто он
Читайте решение CAS, вот что. Я всегда говорил: все закончится после первого перекрестного допроса. Готов выступить в любом суде! Пусть он (Родченков. — Прим. «СЭ») покажет хотя бы один документ, доказывающий, что у нас была государственная допинговая программа. Не покажет, потому что глупость это. А вот то, что государство боролось с допингом, мы сможем доказать десятками документов. Таких Родченковых за последние годы были десятки по всему миру. Вот, перед Олимпиадой шведское телевидение фильм показало про другую страну (о допинговой системе в Норвегии. — Прим. «СЭ»).
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