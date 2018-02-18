Виталий Мутко: Если послушать Родченкова, то он в Сочи жил со мной в одном номере

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Сведения о нахождении в допинг-пробе Александра Крушельницкого следов мельдония вице-премьер комментировать не стал в виду отсутствия официально подтвержденной информации. После этого Мутко поделился мнением насчет выступления российских спортсменов и рассказал, когда может быть рассмотрена его апелляция.

— Вы удовлетворены?

— Удовлетворен. Боремся практически во всех дисциплинах. В санном спорте, конечно, могли бы лучше выступить, в парном катании. Большие ожидания были. Где-то, может быть, опыта не хватило. Но в целом выступает достойно, здорово. Молодцы! А наши молодые лыжники просто творят чудеса.

Наверное, всем хочется большего, но когда 70 лидеров не допускают до соревнований, сложно показать что-то еще. Где-то приходится выступать в усеченных составах.

Впереди еще целая неделя. Определенные ожидания у нас есть от соревнований по фигурному катанию, по сноуборду. Хорошо выступают наши хоккеисты, надеюсь, порадуемся за них.

— Какая медаль принесла больше всего эмоций?

— Первая медаль — есть первая медаль (ее выиграл шорт-трекист Семен Елистратов. — Прим. «СЭ»), она почти всегда самая запоминающаяся. Но мне все медали дороги, вся наша команда борется, каждый старается показать максимум.

— Сейчас у нас 11 медалей. Сколько еще, по-вашему, можем выиграть?

— Прогнозировать — дело неблагодарное. Надеюсь, что золотые еще будут (смеется).

Конечно, ребята, которых недопустили, боролись бы за золото. Еще раз скажу: в их отношении было принято абсолютно несправедливое, надуманное решение. Как это подается? На Олимпиаде новая генерация, а отстраненные… Я считаю, что это не так.

— Что с вашей апелляцией на отстранение от Олимпиад?

— Все идет в спокойном режиме. Пишем обоснованную жалобу, заявление подали, потом последует ответ. Есть определенные процедуры. Раньше конца апреля ничего не будет.

Для меня главное — что иски 28 наших спортсменов были удовлетворены, что их честные имена восстановлена. Что касается остальных, то никто это просто так не оставит. А моя апелляция… Я бы ее и не подал никогда, если бы она касалась только меня. Однако в обвинениях речь идет, что мы якобы что-то не обеспечили на Олимпиаде в Сочи. Я же считаю, что государство сделало все необходимое для того, чтобы Игры прошли на высочайшем уровне. Мы создали прекрасную инфраструктуру. А вот самим проведением Олимпиады занимается уже не государство. Как и допинг-контролем, в который мы никогда не вмешивались и не собирались вмешиваться.

— Как отреагировали на новость о том, что Родченков сменил внешность?

— Да никак. Столько об этом говорим… Глупость…

— Это смешно?

— Мы сейчас так его (Родченкова. — Прим. «СЭ») раскрутили, будто он какая-то серьезная фигура. Да, он был важным человеком в области борьбы с допингом. У него было много информации. Выяснилось, что злоупотреблял положением. Его послушать, так окажется, что он общался с руководством страны и со мной в Сочи в одном номере жил! Это смешно, конечно. Есть заявление Следственного комитета, в котором сказано, что Родченков брал деньги, продавал, покрывал. Теперь все свои схемы хочет перегрузить на государство.

Читайте решение CAS, вот что. Я всегда говорил: все закончится после первого перекрестного допроса. Готов выступить в любом суде! Пусть он (Родченков. — Прим. «СЭ») покажет хотя бы один документ, доказывающий, что у нас была государственная допинговая программа. Не покажет, потому что глупость это. А вот то, что государство боролось с допингом, мы сможем доказать десятками документов. Таких Родченковых за последние годы были десятки по всему миру. Вот, перед Олимпиадой шведское телевидение фильм показало про другую страну (о допинговой системе в Норвегии. — Прим. «СЭ»).