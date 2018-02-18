МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест
В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали информацию о том, что в
допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Слова представителя МОК приводит Daily Mail.
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Видимо, что-то случилось...
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«С одной стороны, возможность использования запрещенных препаратов в спорте вызывает разочарование. С другой, это доказывает эффективность антидопинговой системы на Олимпиаде, защищающей права чистых спортсменов. Если информация подтвердится, дело передадут рабочей группе под руководством Николь Ховерц, которая будет отчитываться перед исполнительным комитетом МОК в конце Олимпиады», — заявил представитель МОК.
Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что
13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в
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