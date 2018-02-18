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18 февраля 2018, 22:04 | Керлинг | Lenta.Ru

МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали информацию о том, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Слова представителя МОК приводит Daily Mail.

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© РИА "Новости"

«С одной стороны, возможность использования запрещенных препаратов в спорте вызывает разочарование. С другой, это доказывает эффективность антидопинговой системы на Олимпиаде, защищающей права чистых спортсменов. Если информация подтвердится, дело передадут рабочей группе под руководством Николь Ховерц, которая будет отчитываться перед исполнительным комитетом МОК в конце Олимпиады», — заявил представитель МОК.

Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что допинг-проба А Крушельницкого показала наличие в крови спортсмена запрещенного вещества мельдония. Портал Insidethegames написал, что керлингист обвинил в произошедшем кого-то из партнеров по сборной. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что Крушельницкий не давал никаких комментариев по данному вопросу.

13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в дабл-миксте. Спортсмены первыми в истории принесли национальной команде медали в этом виде спорта.
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