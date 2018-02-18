МОК отреагировал на проваленный российским призером Олимпиады допинг-тест

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«С одной стороны, возможность использования запрещенных препаратов в спорте вызывает разочарование. С другой, это доказывает эффективность антидопинговой системы на Олимпиаде, защищающей права чистых спортсменов. Если информация подтвердится, дело передадут рабочей группе под руководством Николь Ховерц, которая будет отчитываться перед исполнительным комитетом МОК в конце Олимпиады», — заявил представитель МОК.

Ранее 18 февраля появились сообщения о том, что допинг-проба А Крушельницкого показала наличие в крови спортсмена запрещенного вещества мельдония. Портал Insidethegames написал, что керлингист обвинил в произошедшем кого-то из партнеров по сборной. В Олимпийском комитете России эту информацию опровергли, отметив, что Крушельницкий не давал никаких комментариев по данному вопросу.