Губерниев: Судейство во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятно

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«Я возмущен, как был возмущен, когда к Олимпиаде не допустили моих любимых гребцов-байдарочников, потому что очень сильная команда. Конечно, уровень судейства, когда Кушнир выступал, совершенно не понятен. Ощущение такое, что-либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то дорогу перешла», — считает Дмитрий Губерниев.

По его мнению, это тот случай, когда человек может устанавливать олимпийские рекорды, а из-за судей не может показать результат. «Это субъективный вид спорта. И что делать, когда такое происходит? Здесь весь мир видел силу белорусского спортсмена, поэтому, конечно, нужно ждать новых стартов и доказывать свою силу. Схожие моменты есть и с российской командой», — сказал Дмитрий Губерниев.

Он пожелал белорусской сборной удачи на Олимпиаде и подчеркнул, что уровень белорусских спортсменов вырос в очень многих видах спорта. Чтобы не было подобных ситуаций, когда судьи при прочих равных условиях намеренно отодвигают конкурентов, белорусам нужно быть на голову выше и сильнее, считает Дмитрий Губерниев.