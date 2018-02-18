Губерниев: Судейство во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятно
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень судейства во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятен. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает БЕЛТА.
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«Я возмущен, как был возмущен, когда к Олимпиаде не допустили моих любимых
По его мнению, это тот случай, когда человек может устанавливать олимпийские рекорды, а
Он пожелал белорусской сборной удачи на Олимпиаде и подчеркнул, что уровень белорусских спортсменов вырос в очень многих видах спорта. Чтобы не было подобных ситуаций, когда судьи при прочих равных условиях намеренно отодвигают конкурентов, белорусам нужно быть на голову выше и сильнее, считает Дмитрий Губерниев.
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