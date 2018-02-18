Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32601815/
18 февраля 2018, 22:26 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Губерниев: Судейство во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятно

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень судейства во фристайле на Олимпиаде совершенно не понятен. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщает БЕЛТА.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Я возмущен, как был возмущен, когда к Олимпиаде не допустили моих любимых гребцов-байдарочников, потому что очень сильная команда. Конечно, уровень судейства, когда Кушнир выступал, совершенно не понятен. Ощущение такое, что-либо спортсмен, либо сама Беларусь кому-то дорогу перешла», — считает Дмитрий Губерниев.

По его мнению, это тот случай, когда человек может устанавливать олимпийские рекорды, а из-за судей не может показать результат. «Это субъективный вид спорта. И что делать, когда такое происходит? Здесь весь мир видел силу белорусского спортсмена, поэтому, конечно, нужно ждать новых стартов и доказывать свою силу. Схожие моменты есть и с российской командой», — сказал Дмитрий Губерниев.

Он пожелал белорусской сборной удачи на Олимпиаде и подчеркнул, что уровень белорусских спортсменов вырос в очень многих видах спорта. Чтобы не было подобных ситуаций, когда судьи при прочих равных условиях намеренно отодвигают конкурентов, белорусам нужно быть на голову выше и сильнее, считает Дмитрий Губерниев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Гришин: Гладченко молодец, Кушнира откровенно засудили

Гришин: Гладченко молодец, Кушнира откровенно засудили

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственный белорус в финале олимпийского турнира в лыжной акробатике Станислав Гладченко держался молодцом, отсутствие же Антона Кушнира — нонсенс. Об этом заявил олимпийский чемпион Алексей Гришин в беседе с корреспондентом БЕЛТА.
Еще 7 новостей  

Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Простой рецепт шоколадных маффинов

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Анна Семенович удивила откровенным нарядом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней