Лукин уверен в достойном выступлении российских атлетов на Паралимпиаде в Пхёнчхане
МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин выразил уверенность в том, что российские спортсмены сумеют преодолеть психологические трудности и достойно выступить на Паралимпиаде в Южной Корее. Об этом он заявил ТАСС.
29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. В четверг МПК одобрил заявку 30 российских спортсменов и семи
«Атмосфера конструктивная, готовимся как обычно. Настроение хорошее, есть, конечно, небольшие трудности, потому что до последнего времени было неясно, да и сейчас не все на сто процентов понятно, кто будет участвовать. Но это мелочи жизни, так как Олимпиада и Паралимпиада — это праздник. Мы сумеем приспособиться к этой реальности и достойно выступить», — подчеркнул Лукин, который также отметил хорошее выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2018.
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Зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.
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