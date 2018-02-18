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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 22:59 | Олимпизм | ТАСС

Лукин уверен в достойном выступлении российских атлетов на Паралимпиаде в Пхёнчхане

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин выразил уверенность в том, что российские спортсмены сумеют преодолеть психологические трудности и достойно выступить на Паралимпиаде в Южной Корее. Об этом он заявил ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. В четверг МПК одобрил заявку 30 российских спортсменов и семи спортсменов-ведущих. Решение по еще трем атлетам будет принято позже. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх выступят в нейтральном статусе.

«Атмосфера конструктивная, готовимся как обычно. Настроение хорошее, есть, конечно, небольшие трудности, потому что до последнего времени было неясно, да и сейчас не все на сто процентов понятно, кто будет участвовать. Но это мелочи жизни, так как Олимпиада и Паралимпиада — это праздник. Мы сумеем приспособиться к этой реальности и достойно выступить», — подчеркнул Лукин, который также отметил хорошее выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2018.

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков рассказал ТАСС о процессе подготовки спортсменов к Паралимпиаде. «Все наши спортсмены прошли в полном объеме все тренировочные мероприятия без срывов, несмотря на сложности. Мы верили, что все-таки нас допустят, поэтому подготовку ни на один день не останавливали. Более того, на этапах Кубка мира ребята показывали очень хорошие результаты, что говорит о хорошей форме», — заявил Рожков.

Зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 18 марта.
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