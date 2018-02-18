«Не сыграем до финала с Канадой, Швецией и Финляндией? Славу богу»

Регламент плей-офф олимпийского турнира по хоккею настолько запутан, что до заключительных матчей на групповом этапе спрогнозировать сетку плей-офф было практически невозможно. Сегодня после вечерних игр наконец-то стали известны победители групп и пары, которые выступят в квалификации.

В четвертьфинале команда Олега Знарка сыграет с победителем пары Словения — Норвегия. В случае победы Россия в полуфинале встретится с победителем четвертьфинала Чехия — США/Словакия. Таким образом, наша команда точно не встретится до финала с Канадой, Финляндией и Швецией. Эксперты «Чемпионата» поделились мнениями о возможных раскладах в плей-офф.

«Лучше играть с тем, с кем уже пробовал свои силы»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов полагает, что в четвертьфинале лучше играть со Словенией, чем с Норвегией.



«Мы уже сыграли со Словенией и крупно победили. К тому же мы знаем, как играет эта команда. Не то чтобы Словения предпочтительнее в четвертьфинале — словенцы и норвежцы по идее соперники одного уровня. На мой взгляд, лучше играть с тем, с кем ты уже опробовал свои силы. Думаю, Словения будет наилучшим вариантом. Что касается сборной Норвегии, то, естественно, наши зрители наблюдают за игроками КХЛ, которые выступают за другие национальные команды. Патрик Торесен из СКА, конечно, большой мастер, но один в поле не воин. Один он ничего не сделает против сборной России, а закрыть того же Торесена не составит никакого труда.



Думаю, нет ничего страшного в том, что сборные, которые уже играли в группе против друг друга, встретятся снова в плей-офф. Регламент позволяет командам реабилитироваться. Американцы же обыграли в группе Словакию, то есть словакам представляется второй шанс. Так что регламент нормальный», — сказал Гуськов.

«Выходя на бой с малышом, нужно быть бдительным»

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров считает, что на Олимпиаде есть только два самых важных матча.



«Словения — более предпочтительный соперник для сборной России в четвертьфинале. Мы с ними играли, знаем их сильные и слабые стороны. Да и, мне кажется, Словения послабее Норвегии. Но вообще в четвертьфинале слабых соперников нет. Выходя на бой с малышом, нужно быть бдительным.



Правильно ли, что соперники по группе встречаются в плей-офф? Я не до конца понимаю регламент, и меня тоже многое удивляет. Но такой регламент сделали, надо просто это принять и делать своё дело. Наша главная задача — выиграть олимпийское золото, а что там ещё происходит — это уже неважно. На сегодняшний день надо подготовиться к следующей игре. Самое важное на Олимпиаде — это четвертьфинал и полуфинал. По сути весь турнир состоит только из двух игр — ¼ финала и ½ финала.



Если мы не встретимся до финала с Канадой, Финляндией и Швецией, то и славу богу. Чем меньше потери сил, тем лучше. Но не надо забывать, что в 1980 году мы проиграли студентам из США. Произойти может всякое. Каждая игра подразумевает стопроцентную готовность», — заявил Прохоров.

«Сборная России оставит больше сил на финал»

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко признался, что хотел бы видеть более сильных соперников у россиян в четвертьфинале и полуфинале.



«Мы не должны никому проигрывать — ни Словении, ни Норвегии. Наша сборная очень хороша в этом году, поэтому она не должна никому уступать, тем более в таких парах. Но настраиваться на них надо. Со словаками мы тоже надеялись на победу, но там была другая история. Ребята были под нагрузкой, это был первый матч, присутствовало волнение. Сейчас россияне вкатились, провели две хорошие игры, поэтому я думаю, что они победят любого из этих соперников.



Россия не встретится до финала с Канадой, Финляндией и Швецией. Хотелось бы, чтобы наши ребята сыграли с более сильными соперниками, чтобы потом в финале не столкнуться с более крепкими командами. Но раз так не будет, то сборная России оставит больше сил на финал. Помимо наших в нашей части сетки у чехов больше шансов добраться до полуфинала. Они показывают неплохой хоккей», — заявил Гомоляко.

«Сборной России не надо уши растопыривать»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков назвал фаворита той части сетки олимпийского хоккейного турнира, в которой выступает сборная России.