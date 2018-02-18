«Не сыграем до финала с Канадой, Швецией и Финляндией? Славу богу»
Кажется, у сборной России очень лёгкая сетка. Знарку точно повезло?
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В четвертьфинале команда Олега Знарка сыграет с победителем пары Словения — Норвегия. В случае победы Россия в полуфинале встретится с победителем четвертьфинала Чехия — США/Словакия. Таким образом, наша команда точно не встретится до финала с Канадой, Финляндией и Швецией. Эксперты «Чемпионата» поделились мнениями о возможных раскладах в
«Лучше играть с тем, с кем уже пробовал свои силы»
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов полагает, что в четвертьфинале лучше играть со Словенией, чем с Норвегией.
«Мы уже сыграли со Словенией и крупно победили. К тому же мы знаем, как играет эта команда. Не то чтобы Словения предпочтительнее в четвертьфинале — словенцы и норвежцы по идее соперники одного уровня. На мой взгляд, лучше играть с тем, с кем ты уже опробовал свои силы. Думаю, Словения будет наилучшим вариантом. Что касается сборной Норвегии, то, естественно, наши зрители наблюдают за игроками КХЛ, которые выступают за другие национальные команды. Патрик Торесен из СКА, конечно, большой мастер, но один в поле не воин. Один он ничего не сделает против сборной России, а закрыть того же Торесена не составит никакого труда.
Думаю, нет ничего страшного в том, что сборные, которые уже играли в группе против друг друга, встретятся снова в
«Выходя на бой с малышом, нужно быть бдительным»
Олимпийский чемпион Виталий Прохоров считает, что на Олимпиаде есть только два самых важных матча.
«Словения — более предпочтительный соперник для сборной России в четвертьфинале. Мы с ними играли, знаем их сильные и слабые стороны. Да и, мне кажется, Словения послабее Норвегии. Но вообще в четвертьфинале слабых соперников нет. Выходя на бой с малышом, нужно быть бдительным.
Правильно ли, что соперники по группе встречаются в
Если мы не встретимся до финала с Канадой, Финляндией и Швецией, то и славу богу. Чем меньше потери сил, тем лучше. Но не надо забывать, что в 1980 году мы проиграли студентам из США. Произойти может всякое. Каждая игра подразумевает стопроцентную готовность», — заявил Прохоров.
«Сборная России оставит больше сил на финал»
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко признался, что хотел бы видеть более сильных соперников у россиян в четвертьфинале и полуфинале.
«Мы не должны никому проигрывать — ни Словении, ни Норвегии. Наша сборная очень хороша в этом году, поэтому она не должна никому уступать, тем более в таких парах. Но настраиваться на них надо. Со словаками мы тоже надеялись на победу, но там была другая история. Ребята были под нагрузкой, это был первый матч, присутствовало волнение. Сейчас россияне вкатились, провели две хорошие игры, поэтому я думаю, что они победят любого из этих соперников.
Россия не встретится до финала с Канадой, Финляндией и Швецией. Хотелось бы, чтобы наши ребята сыграли с более сильными соперниками, чтобы потом в финале не столкнуться с более крепкими командами. Но раз так не будет, то сборная России оставит больше сил на финал. Помимо наших в нашей части сетки у чехов больше шансов добраться до полуфинала. Они показывают неплохой хоккей», — заявил Гомоляко.
«Сборной России не надо уши растопыривать»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков назвал фаворита той части сетки олимпийского хоккейного турнира, в которой выступает сборная России.
«Наша команда смотрится грозно. Говорить о том, что мы предполагаем
Хорошо ли для сборной России, что она до финала не сможет встретиться с Канадой, Швецией и Финляндией? Думаю, что это пойдёт нам в плюс. Никаких подводных камней на нашем пути я не вижу.
Думаю, что американцы и чехи могут поддать пару. Я бы выделил эти две команды. Матчи с США могут быть другими, уши не надо растопыривать. Никакого отношения к прошлой игре они иметь не будут. Помню
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