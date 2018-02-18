Пхенчхан-2018, день 11-й: новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЛЫЖИ

Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ (слева направо) AFP 2018

День для России начался отлично — вслед за женской сборной России, вернувшейся на пьедестал в эстафете после 12-летнего отсутствия, свое слово сказала и мужская команда. И сказала еще более громко — Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов взяли серебро, а при удачном стечении обстоятельств могли претендовать и на золото. Насколько эмоциональной была эта гонка, можно убедиться своими глазами — глава национальной федерации Елена Вяльбе с трудом подбирала слова, а ребята в это время стояли на пьедестале.

Эту гонку и ее перипетии российские болельщики запомнят надолго, и она на самом деле была фантастической. Молодые ребята, которых еще год назад знали только специалисты, бросили вызов всем грандам и едва не опередили даже звездную Норвегию. А ведь целый ряд лидеров сборной сейчас смотрят турнир по телевизору.

— Рад, что мы не ударили в грязь лицом, — сказал финишер нашей команды Спицов спецкору «СЭ» Наталье МАРЬЯНЧИК. — Но, конечно, очень жаль, что ребят нет. Тот же Серега Устюгов последний этап пробежал бы сильнее меня.

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Отдельно стоит отметить выступление Червоткина. Да, он не удержал преимущество, накопленное Ларьковым и Большуновым на классических этапах. Но Алексей еще недавно тяжело болел, когда нужно было проводить последний этап подготовки на Олимпиаде, и лишь пару дней назад прилетел в Пхенчхан. Несмотря на это, он неплохо пробежал свой этап и не дал приблизиться к россиянам командам Швеции и Финляндии.

— Я провалил свой этап, но ребята поддержали, — Червоткин был очень самокритичен. — Команда на то и команда. Разумеется, понимаю, что в этом серебре огромная заслуга Андрея, Сани и Дениса. Я им благодарен. Самому мне тяжело. Не привык проигрывать. Внутри сидит обида, хочется все исправить, доказать, что могу. Мне кажется, эта гонка будет меня терзать очень долго. Золото было вполне реально. Будь я в другой форме…

ФРИСТАЙЛ

БУРОВ С БРОНЗОЙ, ДА НЕ ТОТ

Еще одну медаль воскресенья российской команде принес фристайлист Илья Буров — он стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике. Впереди него оказались только китаец Цзя Цзунян и ставший чемпионом украинец Александр Абраменко, которого Буров очень тепло поздравил с этим успехом.

Между прочим, российские болельщики ждали медали от Бурова, но, скорее, от другого. Младший из братьев, Максим, в нынешнем сезоне выиграл зачет малого Кубка мира, но в Пхенчхане не сумел выйти в финал. Упавшее знамя подхватил Илья — и в решающий момент не подвел, обойдя многих опытных и именитых оппонентов.

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— У нас очень хорошие отношения, — прокомментировал эпизод на награждении Буров корреспонденту «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ. — Мы дружим. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы — это друзья. Мы же славяне. Первая мысль после завершения соревнований? Это матерное слово. Был полный шок и «непонимамба» происходящего. Я выложился по максимуму. Хотя кое-что можно было сделать лучше. Чуть-чуть переволновался.

КЕРЛИНГ

ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Reuters

Не обошлось в последний день недели и без ложки дегтя, причем гром грянул там, где его не ждали. Стало известно, что ставший в паре с Анастасией Брызгаловой бронзовым призером Игр в дабл-миксте Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.

Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. А ведь еще за пару часов до этого вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассуждал, сможем ли мы пройти на закрытии Олимпиады под своим флагом и названием «Россия», а не ОАР. А прославленная легкоатлетка Татьяна Лебедева в беседе со спецкором «СЭ» Дмитрием СИМОНОВЫМ призывала беглого ученого Григория Родченкова в Прощеное воскресенье принести извинения всему российскому народу.

Но теперь уже без всякого Родченкова мы влипли в самый громкий пока на этих Играх допинговый скандал. Спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ заподозрил в этом «либо дурость, либо провокацию», а его коллега, глава отдела спорта Олег ШАМОНАЕВ и вовсе назвал случившееся катастрофой для всего российского спорта.

Сам Крушельницкий, которого в Корее в шутку прозвали «русским агентом», как стало известно журналистам, предположил — найденный у него мельдоний мог быть подсыпан в питье недоброжелателями на японских сборах, где и был сдан злополучный тест. Вот такая ошибка резидента.

— Такое может быть, когда соперник подсыпает его куда-нибудь в водичку, — согласился со спортсменом создатель «Милдроната» Иварс Калвиньш. — Вкус мельдония не определишь. Он чуть-чуть сладковатый. Если его добавить и пищу или напиток, этот вкус исчезнет и его никак не заметить. Пара миллиграмм, и в моче он будет обнаружен.

Так это или нет — еще предстоит выяснить. И понятно, что нам предстоит очень серьезное разбирательство, а последствия могут быть самыми тяжелыми. А пользователи соцсетей наперебой принялись обсуждать произошедшее.

ХОККЕЙ

ДО ФИНАЛА — БЕЗ КАНАДЫ

Сетка олимпийского хоккейного турнира Спорт-Экспресс

Тем временем в Пхенчхане завершился групповой этап мужского хоккейного турнира и окончательно определилось, кто из команд попал в четвертьфинал напрямую, а кому предстоит сыграть дополнительный матч в плей-офф. Главная новость — согласно сформировавшейся сетке сборная России не сможет встретиться с канадцами иначе как в финале. Да и вообще с расписанием решающей стадии нам повезло — мнение автора «СЭ» Михаила ЗИСЛИСА.

— Поддерживать ребят будем со всей душой и сердцем, — сказал приехавший в Пхенчхан известный хоккеист и тренер Сергей Светлов спецкору «СЭ» Дмитрию СИМОНОВУ. — Хочется, чтобы наши спортсмены испытали те же ощущения, что и я в 1988-м, когда сборная СССР выиграла Олимпиаду в Калгари. Очень рад за хоккеисток, который впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр. Поболеем за них в матче с Канадой.

А многие продолжали вспоминать инцидент из вчерашнего матча России и США, в котором главный тренер американцев Тони Гранато, раздосадованный проигрышем, эмоционально «общался» со своим визави Олегом Знарком. «СЭ» вспомнил другие инциденты с участием ершистого российского специалиста, а также узнал мнение с противоположной стороны. По секрету: наш американский коллега экспрессивное поведение своего тренера не поддержал.

БИАТЛОН

ФИНИШНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">After 15km skied in 35 minutes, 43 seconds and 3 tenths (4 shootings and extra penalties included), it all came down to a mere 18 milliseconds, roughly 14cm. This one in <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> is of the closest finish ever in <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#biathlon</a> <br>?Omega <a href="https://t.co/OKqjYoMGwt">pic.twitter.com/OKqjYoMGwt</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/965216589871132672?ref_src=twsrc%5Etfw">18 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Без россиян в этот день обошлись и в биатлоне. Но не волей календаря, а потому что ни Антон Бабиков, ни Матвей Елисеев не сумели попасть в число участников олимпийского масс-старта. А жаль — гонка вышла едва ли не самой зрелищной на этих играх. Не верите — вот вам доказательство.

Французу Мартену Фуркаду, чтобы добраться до очередного олимпийского золота, пришлось изрядно попотеть. На финише гонки на 12,5 его и немца Симона Шемпа разделили почти неосязяемые доли секунды. Да и борьба за бронзу вышла не менее напряженной — красота, да и только.