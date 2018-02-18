Пхенчхан-2018, день 11-й: новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием
«СЭ» — о главных событиях 18 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЛЫЖИ
День для России начался отлично — вслед за женской сборной России, вернувшейся на пьедестал в эстафете после 12-летнего отсутствия, свое слово сказала и мужская команда. И сказала еще более громко — Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов взяли серебро, а при удачном стечении обстоятельств могли претендовать и на золото. Насколько эмоциональной была эта гонка, можно убедиться своими глазами — глава национальной федерации Елена Вяльбе с трудом подбирала слова, а ребята в это время стояли на пьедестале.
Эту гонку и ее перипетии российские болельщики запомнят надолго, и она на самом деле была фантастической. Молодые ребята, которых еще год назад знали только специалисты, бросили вызов всем грандам и едва не опередили даже звездную Норвегию. А ведь целый ряд лидеров сборной сейчас смотрят турнир по телевизору.
— Рад, что мы не ударили в грязь лицом, — сказал финишер нашей команды Спицов спецкору «СЭ» Наталье МАРЬЯНЧИК. — Но, конечно, очень жаль, что ребят нет. Тот же Серега Устюгов последний этап пробежал бы сильнее меня.
Отдельно стоит отметить выступление Червоткина. Да, он не удержал преимущество, накопленное Ларьковым и Большуновым на классических этапах. Но Алексей еще недавно тяжело болел, когда нужно было проводить последний этап подготовки на Олимпиаде, и лишь пару дней назад прилетел в Пхенчхан. Несмотря на это, он неплохо пробежал свой этап и не дал приблизиться к россиянам командам Швеции и Финляндии.
— Я провалил свой этап, но ребята поддержали, — Червоткин был очень самокритичен. — Команда на то и команда. Разумеется, понимаю, что в этом серебре огромная заслуга Андрея, Сани и Дениса. Я им благодарен. Самому мне тяжело. Не привык проигрывать. Внутри сидит обида, хочется все исправить, доказать, что могу. Мне кажется, эта гонка будет меня терзать очень долго. Золото было вполне реально. Будь я в другой форме…
ФРИСТАЙЛ
БУРОВ С БРОНЗОЙ, ДА НЕ ТОТ
Еще одну медаль воскресенья российской команде принес фристайлист Илья Буров — он стал третьим в соревнованиях по лыжной акробатике. Впереди него оказались только китаец Цзя Цзунян и ставший чемпионом украинец Александр Абраменко, которого Буров очень тепло поздравил с этим успехом.
Между прочим, российские болельщики ждали медали от Бурова, но, скорее, от другого. Младший из братьев, Максим, в нынешнем сезоне выиграл зачет малого Кубка мира, но в Пхенчхане не сумел выйти в финал. Упавшее знамя подхватил Илья — и в решающий момент не подвел, обойдя многих опытных и именитых оппонентов.
— У нас очень хорошие отношения, — прокомментировал эпизод на награждении Буров корреспонденту «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ. — Мы дружим. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы — это друзья. Мы же славяне. Первая мысль после завершения соревнований? Это матерное слово. Был полный шок и «непонимамба» происходящего. Я выложился по максимуму. Хотя
КЕРЛИНГ
ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
Не обошлось в последний день недели и без ложки дегтя, причем гром грянул там, где его не ждали. Стало известно, что ставший в паре с Анастасией Брызгаловой бронзовым призером Игр в
Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. А ведь еще за пару часов до этого
Но теперь уже без всякого Родченкова мы влипли в самый громкий пока на этих Играх допинговый скандал. Спецкор «СЭ» Дмитрий ЗЕЛЕНОВ заподозрил в этом «либо дурость, либо провокацию», а его коллега, глава отдела спорта Олег ШАМОНАЕВ и вовсе назвал случившееся катастрофой для всего российского спорта.
Сам Крушельницкий, которого в Корее в шутку прозвали «русским агентом», как стало известно журналистам, предположил — найденный у него мельдоний мог быть подсыпан в питье недоброжелателями на японских сборах, где и был сдан злополучный тест. Вот такая ошибка резидента.
— Такое может быть, когда соперник подсыпает его
Так это или нет — еще предстоит выяснить. И понятно, что нам предстоит очень серьезное разбирательство, а последствия могут быть самыми тяжелыми. А пользователи соцсетей наперебой принялись обсуждать произошедшее.
ХОККЕЙ
ДО ФИНАЛА — БЕЗ КАНАДЫ
Тем временем в Пхенчхане завершился групповой этап мужского хоккейного турнира и окончательно определилось, кто из команд попал в четвертьфинал напрямую, а кому предстоит сыграть дополнительный матч в
— Поддерживать ребят будем со всей душой и сердцем, — сказал приехавший в Пхенчхан известный хоккеист и тренер Сергей Светлов спецкору «СЭ» Дмитрию СИМОНОВУ. — Хочется, чтобы наши спортсмены испытали те же ощущения, что и я в 1988-м, когда сборная СССР выиграла Олимпиаду в Калгари. Очень рад за хоккеисток, который впервые в истории вышли в полуфинал Олимпийских игр. Поболеем за них в матче с Канадой.
А многие продолжали вспоминать инцидент из вчерашнего матча России и США, в котором главный тренер американцев Тони Гранато, раздосадованный проигрышем, эмоционально «общался» со своим визави Олегом Знарком. «СЭ» вспомнил другие инциденты с участием ершистого российского специалиста, а также узнал мнение с противоположной стороны. По секрету: наш американский коллега экспрессивное поведение своего тренера не поддержал.
БИАТЛОН
ФИНИШНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ
Без россиян в этот день обошлись и в биатлоне. Но не волей календаря, а потому что ни Антон Бабиков, ни Матвей Елисеев не сумели попасть в число участников олимпийского
Французу Мартену Фуркаду, чтобы добраться до очередного олимпийского золота, пришлось изрядно попотеть. На финише гонки на 12,5 его и немца Симона Шемпа разделили почти неосязяемые доли секунды. Да и борьба за бронзу вышла не менее напряженной — красота, да и только.
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