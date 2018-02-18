Руководство федерации керлинга уволится при положительной пробе Крушельницкого

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Об этом заявил первый вице-президент ФКР Андрей Созин. Он отметил, что мельдоний керлингистам «не нужен», не способен улучшить спортивные результаты и может быть им полезен разве что как «некая форма восстановления, улучшения работы сердечной мышцы».

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте… Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы… Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», — сказал Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как писал портал iz.ru, Созин предположил, что сообщение о якобы имевшем место приеме Крушельницким запрещенного препарата может быть совершенной «из зависти» провокацией спецслужб или Международного олимпийского комитета (МОК).

Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов 18 февраля заявил, что МОК уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов.