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18 февраля 2018, 20:57 | Керлинг | Известия

Руководство федерации керлинга уволится при положительной пробе Крушельницкого

Руководство Федерации керлинга России (ФКР) уйдет в отставку, если подтвердится, что российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший в составе команды по дабл-миксту бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане, принимал мельдоний.

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© ИТАР-ТАСС

Об этом заявил первый вице-президент ФКР Андрей Созин. Он отметил, что мельдоний керлингистам «не нужен», не способен улучшить спортивные результаты и может быть им полезен разве что как «некая форма восстановления, улучшения работы сердечной мышцы».

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте… Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы… Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», — сказал Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как писал портал iz.ru, Созин предположил, что сообщение о якобы имевшем место приеме Крушельницким запрещенного препарата может быть совершенной «из зависти» провокацией спецслужб или Международного олимпийского комитета (МОК).

Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов 18 февраля заявил, что МОК уведомил о возможном нарушении допинговых правил одним из российских спортсменов.

По данным «Спорт-Экспресса», следы мельдония обнаружены в одном из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого. В Пхенчхане Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.
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