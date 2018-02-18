Руководство федерации керлинга уволится при положительной пробе Крушельницкого
Руководство Федерации керлинга России (ФКР) уйдет в отставку, если подтвердится, что российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший в составе команды по
дабл-миксту бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане, принимал мельдоний.
Об этом заявил первый
«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте… Честное слово, не знаю, что будем делать. С ужасом ждем этой завтрашней пробы… Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», — сказал Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как писал портал iz.ru, Созин предположил, что сообщение о якобы имевшем место приеме Крушельницким запрещенного препарата может быть совершенной «из зависти» провокацией спецслужб или Международного олимпийского комитета (МОК).
Руководитель
По данным «Спорт-Экспресса», следы мельдония обнаружены в одном из
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