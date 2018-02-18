Цена белоруса: почему президент Лукашенко обрушился на Россию и Баха

Слова о том, что спорт должен быть вне политики, уже давно воспринимаются как некая издёвка и злая ирония. Всем давно понятно, что спорт — это и есть политика. И вот сегодня проявил себя президент Беларуси Александр Лукашенко, который обвинил россиян в необъективном судействе во фристайле на Олимпиаде-2018. Страна, всегда считавшаяся братской, даже несмотря на некоторые трения в отношениях, теперь не стесняется публично критиковать Россию за якобы нечестную игру.

Чем недоволен Лукашенко?

Президент Беларуси ни секунды не сомневается в том, что его страну лишили верной золотой медали во фристайле в акробатике на Играх в Южной Корее, засудив олимпийского чемпиона Антона Кушнира. В состав судейской бригады входили представители России, Китая и Швейцарии — конкурентов Беларуси в борьбе за награды. Досталось от Лукашенко всем. Швейцарскому судье за то, что поставил слишком низкие баллы, чтобы пропустить вперёд соотечественника Митча Гассера. Русскому прилетело за то, что он вроде бы любой ценой хотел протащить в финал двух атлетов из своей страны. А китаец, судя по всему, просто попал под раздачу. Слова Лукашенко были весьма категоричны.

Цитата Они Кушнира попробовали выкинуть в первой попытке квалификации, а во второй им просто ничего не оставалось, как сделать его седьмым, потому что шестеро проходили. Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти его в финал — всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать. Могу понять швейцарцев, не очень понимаю наших друзей китайцев и отказываюсь вообще понимать наших старших братьев — россиян. Ну, прошёл Буров, надо второго россиянина затащить? Ценой белоруса?! Зачем? Вот моральная позиция судей. Поэтому это сплошное безобразие, я его иначе объяснить не могу.

«Я хотел поговорить по-хорошему, по-доброму. Не получилось»

Глава Беларуси не остановился на словесной критике и направил свои претензии напрямую в адрес президента МОК Томаса Баха. Лукашенко отметил, что ему пришлось ночью поднимать по тревоге МИД и задействовать посольство в Южной Корее. Не забывайте, что Александр Григорьевич совмещает должность президента Беларуси с должностью президента НОК, так что имел все рычаги, чтобы направить правительственную телеграмму в адрес Баха. Ему не понравилось, что МОК «отдаёт медали тем, кто сильнее политически». Лукашенко выразил уверенность, что это неправильно и захотел «расшевелить сонное царство».



По слухам, президент Беларуси так расстроился, что попросил свои СМИ подходить к освещению олимпийских достижений сборной России с повышенной долей критики. Побольше, так сказать, журить. Но позвольте, а как же братская любовь? Она что, прошла, завяли помидоры? Поддержал Лукашенко и главный тренер белорусов по фристайлу Николай Козенко, правда, сделал это более осторожно. Козенко высказался за то, чтобы в лыжной акробатике были полностью пересмотрены правила формирования судейских бригад.

«Белоруса просто “изнасиловали” судьи»

Западный мир встал на сторону белорусов в этом конфликте. Зарубежные пользователи восприняли решение судей с нескрываемым негодованием. Так, тренер по фристайлу из Великобритании Майк Уилер ярко прошёлся по судейской бригаде на своей странице в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Un-fucking-believable that Anton Kushnir (BLR) got raped by the judges on his 2nd jump too & wont be in the final. <a href="https://twitter.com/hashtag/aerials?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#aerials</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/pyeongchangOlympics2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pyeongchangOlympics2018</a></p>— Mike (@djmikewheeler) <a href="https://twitter.com/djmikewheeler/status/964841005546602497?ref_src=twsrc%5Etfw">17 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Просто невероятно! Антон Кушнир был просто-напросто “изнасилован” судьями и во втором прыжке. Он не попал в финал Олимпиады. Что касается первого прыжка, то какого чёрта судьи там делали? Они думают, что Кушнир способен только на 11-е место? Это был прыжок на топ-3 как минимум».

Болельщики из Эстонии, Франции и других европейских стран поддержали Уилера в его негодовании. Многие пользователи соцсетей использовали слово «ограбили», описывая то, что судейская бригада сделала с белорусским спортсменом. Отметим, что один фристайлист из Беларуси всё же пробился в главный финал в лыжной акробатике, однако упал на приземлении и остался за чертой призёров.

Засуживают только белорусов?

Вовсе нет. Главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов также выразил недовольство работой судей, которые, по его мнению, сначала не пустили в финал лидера Кубка мира Максима Бурова, а сегодня не хотели пускать в главный финал его брата Илью и ещё одного россиянина Павла Кротова.