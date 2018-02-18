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18 февраля 2018, 21:35 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Цена белоруса: почему президент Лукашенко обрушился на Россию и Баха

Швейцарцы — ладно. Друзья-китайцы — не очень понятно, но пусть. Но брат-россиянин? Как он мог принять участие в «изнасиловании» белоруса?!

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© AP 2018

Слова о том, что спорт должен быть вне политики, уже давно воспринимаются как некая издёвка и злая ирония. Всем давно понятно, что спорт — это и есть политика. И вот сегодня проявил себя президент Беларуси Александр Лукашенко, который обвинил россиян в необъективном судействе во фристайле на Олимпиаде-2018. Страна, всегда считавшаяся братской, даже несмотря на некоторые трения в отношениях, теперь не стесняется публично критиковать Россию за якобы нечестную игру.

Чем недоволен Лукашенко?

Президент Беларуси ни секунды не сомневается в том, что его страну лишили верной золотой медали во фристайле в акробатике на Играх в Южной Корее, засудив олимпийского чемпиона Антона Кушнира. В состав судейской бригады входили представители России, Китая и Швейцарии — конкурентов Беларуси в борьбе за награды. Досталось от Лукашенко всем. Швейцарскому судье за то, что поставил слишком низкие баллы, чтобы пропустить вперёд соотечественника Митча Гассера. Русскому прилетело за то, что он вроде бы любой ценой хотел протащить в финал двух атлетов из своей страны. А китаец, судя по всему, просто попал под раздачу. Слова Лукашенко были весьма категоричны.

«Я хотел поговорить по-хорошему, по-доброму. Не получилось»

Глава Беларуси не остановился на словесной критике и направил свои претензии напрямую в адрес президента МОК Томаса Баха. Лукашенко отметил, что ему пришлось ночью поднимать по тревоге МИД и задействовать посольство в Южной Корее. Не забывайте, что Александр Григорьевич совмещает должность президента Беларуси с должностью президента НОК, так что имел все рычаги, чтобы направить правительственную телеграмму в адрес Баха. Ему не понравилось, что МОК «отдаёт медали тем, кто сильнее политически». Лукашенко выразил уверенность, что это неправильно и захотел «расшевелить сонное царство».

По слухам, президент Беларуси так расстроился, что попросил свои СМИ подходить к освещению олимпийских достижений сборной России с повышенной долей критики. Побольше, так сказать, журить. Но позвольте, а как же братская любовь? Она что, прошла, завяли помидоры? Поддержал Лукашенко и главный тренер белорусов по фристайлу Николай Козенко, правда, сделал это более осторожно. Козенко высказался за то, чтобы в лыжной акробатике были полностью пересмотрены правила формирования судейских бригад.

«Белоруса просто “изнасиловали” судьи»

Западный мир встал на сторону белорусов в этом конфликте. Зарубежные пользователи восприняли решение судей с нескрываемым негодованием. Так, тренер по фристайлу из Великобритании Майк Уилер ярко прошёлся по судейской бригаде на своей странице в «Твиттере».

«Просто невероятно! Антон Кушнир был просто-напросто “изнасилован” судьями и во втором прыжке. Он не попал в финал Олимпиады. Что касается первого прыжка, то какого чёрта судьи там делали? Они думают, что Кушнир способен только на 11-е место? Это был прыжок на топ-3 как минимум».

Болельщики из Эстонии, Франции и других европейских стран поддержали Уилера в его негодовании. Многие пользователи соцсетей использовали слово «ограбили», описывая то, что судейская бригада сделала с белорусским спортсменом. Отметим, что один фристайлист из Беларуси всё же пробился в главный финал в лыжной акробатике, однако упал на приземлении и остался за чертой призёров.

Засуживают только белорусов?

Вовсе нет. Главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов также выразил недовольство работой судей, которые, по его мнению, сначала не пустили в финал лидера Кубка мира Максима Бурова, а сегодня не хотели пускать в главный финал его брата Илью и ещё одного россиянина Павла Кротова.

«Не хотели нас пускать в финал, но мы туда пробрались и забрали свою медаль. Это бронза, но на вес золота. Шансы побороться за золото были, но судейство, опять же… Вчера Илья Буров за свой прыжок 126 баллов получил, а сегодня за прыжок сложнее — 122. Хорошо, что всё так сложилось. Есть вопросы к судейству, но это потом уже будет работа с международной федерацией. Придерживали очень сильно. Система такая, что самая высокая и самая низкая оценки отсеиваются. Но когда два судьи ставят низкие оценки, то одна-то остаётся. Нашим спортсменам нужно было делать всё идеально, чтобы переплюнуть результаты других».

Может, президент Беларуси всё-таки слегка погорячился, увидев в таком судействе всемирный заговор против его спортсменов?
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