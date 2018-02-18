«Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу»
Руководитель службы информации ОКР, выступающий на играх в качестве
пресс-атташе Олимпийских атлетов из России, Константин Выборнов в разговоре с журналистами прояснил ситуацию вокруг информации издания Inside The Games, которое опубликовало реакцию бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого относительно возможного обнаружения в его допинг-пробе мельдония.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Сегодня все российские СМИ со ссылкой на издание Inside The Games привели якобы прямую речь Александра Крушельницкого, который якобы высказался по ситуации с мельдонием, — сказал Выборнов. — Я прошу аккуратнее относиться к такой информации, тем более, что в первоисточнике нет никаких ссылок на прямую речь самого Александра.
Спортсмен Крушельницкий никаких комментариев по допинговому делу никому не давал. Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого.
Вся информационная волна по этому поводу преждевременна — еще будет проходить вскрытие пробы «Б» этого спортсмена или спортсменки. Любая официальная информация появится после этого. Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам.
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