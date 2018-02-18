Олимпиада-2018, день 10-й: историческая битва хоккеисток

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10-й день Олимпийских игр в Пхёнчхане официально можно назвать самым скучным за весь двухнедельный турнир. Всё дело в том, что в расписании соревнований значатся лишь три финала, в которых будут разыграны награды. Однако это не значит, что можно выключить телевизоры и расслабиться. Российским болельщикам будет на что посмотреть в понедельник.

В первую очередь стоит обратить внимание на женский хоккей — там будут сыграны полуфиналы. Сборная России в 15 часов мск начнёт игру против команды Канады. Конечно, нашим девушкам придётся очень непросто. Но победа гарантирует медали Олимпиады — отличный повод, чтобы отдать все силы и попытаться впервые в истории добраться до финала Игр.

Что касается непосредственно финалов, то рассчитывать в понедельник на медали не приходится. Бобслеисты из России очень старались показать высокие результаты, но по итогам первых двух заездов остались далеко даже от топ-10. В командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина только чудо может вывести нашу сборную на пьедестал. А в конькобежном спорте даже оно не поможет: среди участников забегов на 500 метров россиян нет вообще.

Зато они есть в фигурном катании и при удачном стечении обстоятельств могут рассчитывать на многое. В понедельник стартует турнир в танцах на льду, и нашу страну будут представлять две пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв иТиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Что касается снежных склонов, то там лыжница Валерия Демидова попробует пройти отбор в финал в хафпайпе, а сноубордистка Софья Фёдорова — в биг-эйре.

Наконец, есть и кёрлинг. На данный момент женская сборная России одержала всего одну победу, но при этом сохраняет теоретические шансы на плей-офф. Чтобы их сохранить, в понедельник нашим девушкам нужно обязательно обыгрывать Швейцарию и Данию.

19 февраля. Понедельник. День 10-й

Расписание финалов. Разыгрывается три комплекта наград.

14:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

16:00. Бобслей. Мужчины. Двойки. Четвёртый заезд

16:36. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Трамплин HS-140. Финал.

Полное расписание соревнований

03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. США — Дания

03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.