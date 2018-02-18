Олимпиада-2018, день 10-й: историческая битва хоккеисток
19 февраля на Олимпиаде будет разыграно три комплекта наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.
10-й день Олимпийских игр в Пхёнчхане официально можно назвать самым скучным за весь двухнедельный турнир. Всё дело в том, что в расписании соревнований значатся лишь три финала, в которых будут разыграны награды. Однако это не значит, что можно выключить телевизоры и расслабиться. Российским болельщикам будет на что посмотреть в понедельник.
В первую очередь стоит обратить внимание на женский хоккей — там будут сыграны полуфиналы. Сборная России в 15 часов мск начнёт игру против команды Канады. Конечно, нашим девушкам придётся очень непросто. Но победа гарантирует медали Олимпиады — отличный повод, чтобы отдать все силы и попытаться впервые в истории добраться до финала Игр.
Что касается непосредственно финалов, то рассчитывать в понедельник на медали не приходится. Бобслеисты из России очень старались показать высокие результаты, но по итогам первых двух заездов остались далеко даже от топ-10. В командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина только чудо может вывести нашу сборную на пьедестал. А в конькобежном спорте даже оно не поможет: среди участников забегов на 500 метров россиян нет вообще.
Зато они есть в фигурном катании и при удачном стечении обстоятельств могут рассчитывать на многое. В понедельник стартует турнир в танцах на льду, и нашу страну будут представлять две пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв иТиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Что касается снежных склонов, то там лыжница Валерия Демидова попробует пройти отбор в финал в хафпайпе, а сноубордистка Софья Фёдорова — в
Наконец, есть и кёрлинг. На данный момент женская сборная России одержала всего одну победу, но при этом сохраняет теоретические шансы на
19 февраля. Понедельник. День 10-й
Расписание финалов. Разыгрывается три комплекта наград.
14:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
16:00. Бобслей. Мужчины. Двойки. Четвёртый заезд
16:36. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Трамплин HS-140. Финал.
Полное расписание соревнований
03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. США — Дания
03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.
03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Швеция — Южная Корея
03:05. Кёрлинг. Женщины. 8-й тур. Россия — Швейцария
04:00. Сноуборд.
04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец
04:00. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация. Первая попытка
04:43. Сноуборд.
04:43. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация. Вторая попытка
07:10. Хоккей. Женщины. Полуфинал. США — Финляндия
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Италия — Южная Корея
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Швеция — Швейцария
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. США — Канада
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Великобритания — Дания
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы
14:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Великобритания — Швейцария
14:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Дания — Россия
14:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Китай — США
14:05. Кёрлинг. Женщины. 9-й тур. Япония — Швеция
14:15. Бобслей. Мужчины. Двойки. Третий заезд
14:15. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Трамплин HS-140. Отборочный раунд
14:53. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
15:10. Хоккей. Женщины. Полуфинал. Канада — Россия
15:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Трамплин HS-140. Первый раунд
16:00. Бобслей. Мужчины. Двойки. Четвёртый заезд
16:36. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командный турнир. Трамплин HS-140. Финал.
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