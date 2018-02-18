Илья Буров: «В больнице мечтал об Олимпиаде»

10 ноября 2016 года участник Олимпийских игр в Сочи в дисциплине лыжная акробатика Илья Буров ехал на машине из Ярославля в Москву за новой экипировкой. Когда перестраивался из одного ряда в другой, иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым автомобилем и отлетела под колёса фуры. Призёр этапов Кубка мира по фристайлу заработал ушиб лёгкого, перелом двух рёбер и серьёзную травму колена (разрыв передней крестообразной связки). Сегодня, спустя год и три месяца, Илья стал бронзовым призёром Игр в Пхёнчхане.

— Больше всего проблем было с ногой, — с лица Бурова, несмотря на грустные воспоминания, не сходит счастливая улыбка. — После операции колено пришлось долго разрабатывать. Это сложно и больно. Пока три месяца лежал в больнице, в голову лезли всякие нехорошие мысли. Старался гнать их подальше. Верил, что смогу восстановиться и поехать на Олимпиаду.

— Ваш младший брат Максим выступал здесь в ранге действующего победителя Кубка мира, но не смог пройти квалификацию.

— Максиму вчера не повезло — ошибся при приземлении. Обидно за него, да и сам он очень расстроен. Но что поделаешь. Надо готовиться к следующим Играм. Максиму всего 19 лет, карьера только начинается.

— А у вас будет ещё одна Олимпиада?

— Желание выступить в Пекине есть. Если позволит здоровье и смогу отобраться в олимпийскую команду, с радостью в 30 лет ещё раз окунусь в эту атмосферу. Олимпийские игры не похожи ни на одни соревнования, на них хочется приезжать снова и снова.

— Даже под нейтральным флагом?

— Все же знают, из какой мы страны. Кстати, в нашей дисциплине образовалось что-то вроде славянского братства. Россияне, украинцы и белорусы на соревнованиях держатся вместе. Я, например, давно дружу с украинским фристайлистом Александром Абраменко. Сегодня одним из первых поздравил его с золотой медалью. В главный финал, помимо нас и Павла Кротова, вышел ещё белорус Станислав Гладченко. В странах бывшего СНГ у лыжной акробатики сильная школа. К сожалению, олимпийских медалей только три…

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— Для вас соревнования могли завершиться после второго прыжка, который судьи оценили в 123,53 балла.

— По-моему, маловато дали. Хотя судьям виднее. Хорошо, что этой суммы хватило для попадания в шестёрку. Когда ошибся китаец, выступавший последним, у меня отлегло от сердца. Я никогда не желаю конкурентам плохого, но спорт есть спорт. Здесь всегда будут победители и проигравшие. Вот кого реально жаль — это Пашу Кротова, который смазал последний прыжок. Хотелось постоять на пьедестале с земляком.

— С оценкой своего финального прыжка (122,17) согласны?

— Да, здесь к арбитрам вопросов нет. Были небольшие помарки. Чуть-чуть переволновался.

— Вы все прыжки выполняли на максимуме или берегли силы для решающего?

— У нас так нельзя. Чуть дашь слабину — судьи тебя сразу раздерут на части.

— В главном финале нервы шалили не только у вас.

— У белоруса был заявлен прыжок с самым высоким коэффициентом (4,900). Прыгай чисто — и ты олимпийский чемпион! Канадец, насколько я знаю, выполнял прыжок с листа. Наверное, этим можно объяснить падение. Люди рискуют, потому что Олимпиада раз в четыре года.

— Кому посвящаете бронзовую медаль?

— Своим детям. Не терпится их увидеть!

— Из всех дисциплин фристайла с лыжной акробатикой у нас связывали самые большие надежды. Это давило?

— Немного. Ещё от могула ждали медаль, но там не получилось. Хорошо, что акробаты не подвели. Ура!

— Как вам условия, в которых проходили соревнования?

— Всё было супер, кроме погоды. Мы здесь тренировались пять дней при довольно сильном ветре. Правда, к началу квалификации и сегодня дуло уже не так сильно.