Илья Буров: В больнице мечтал об Олимпиаде
26-летний спортсмен сегодня выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике.
10 ноября 2016 года участник Олимпийских игр в Сочи в дисциплине лыжная акробатика Илья Буров ехал на машине из Ярославля в Москву за новой экипировкой. Когда перестраивался из одного ряда в другой, иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовым автомобилем и отлетела под колёса фуры. Призёр этапов Кубка мира по фристайлу заработал ушиб лёгкого, перелом двух рёбер и серьёзную травму колена (разрыв передней крестообразной связки). Сегодня, спустя год и три месяца, Илья стал бронзовым призёром Игр в Пхёнчхане.
— Больше всего проблем было с ногой, — с лица Бурова, несмотря на грустные воспоминания, не сходит счастливая улыбка. — После операции колено пришлось долго разрабатывать. Это сложно и больно. Пока три месяца лежал в больнице, в голову лезли всякие нехорошие мысли. Старался гнать их подальше. Верил, что смогу восстановиться и поехать на Олимпиаду.
— Ваш младший брат Максим выступал здесь в ранге действующего победителя Кубка мира, но не смог пройти квалификацию.
— Максиму вчера не повезло — ошибся при приземлении. Обидно за него, да и сам он очень расстроен. Но что поделаешь. Надо готовиться к следующим Играм. Максиму всего 19 лет, карьера только начинается.
— А у вас будет ещё одна Олимпиада?
— Желание выступить в Пекине есть. Если позволит здоровье и смогу отобраться в олимпийскую команду, с радостью в 30 лет ещё раз окунусь в эту атмосферу. Олимпийские игры не похожи ни на одни соревнования, на них хочется приезжать снова и снова.
— Даже под нейтральным флагом?
— Все же знают, из какой мы страны. Кстати, в нашей дисциплине образовалось
— Для вас соревнования могли завершиться после второго прыжка, который судьи оценили в 123,53 балла.
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— С оценкой своего финального прыжка (122,17) согласны?
— Да, здесь к арбитрам вопросов нет. Были небольшие помарки.
— Вы все прыжки выполняли на максимуме или берегли силы для решающего?
— У нас так нельзя. Чуть дашь слабину — судьи тебя сразу раздерут на части.
— В главном финале нервы шалили не только у вас.
— У белоруса был заявлен прыжок с самым высоким коэффициентом (4,900). Прыгай чисто — и ты олимпийский чемпион! Канадец, насколько я знаю, выполнял прыжок с листа. Наверное, этим можно объяснить падение. Люди рискуют, потому что Олимпиада раз в четыре года.
— Кому посвящаете бронзовую медаль?
— Своим детям. Не терпится их увидеть!
— Из всех дисциплин фристайла с лыжной акробатикой у нас связывали самые большие надежды. Это давило?
— Немного. Ещё от могула ждали медаль, но там не получилось. Хорошо, что акробаты не подвели. Ура!
— Как вам условия, в которых проходили соревнования?
— Всё было супер, кроме погоды. Мы здесь тренировались пять дней при довольно сильном ветре. Правда, к началу квалификации и сегодня дуло уже не так сильно.
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