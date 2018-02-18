Эмиль Хегле Свендсен может завершить карьеру после Олимпиады
Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен рассказал о том, что у него возникают мысли о завершении карьеры после Олимпиады-2018. По его словам, он не знает, что будет завтра. Напомним, в воскресенье норвежец завоевал бронзовую медаль в
масс-старте.
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Видимо, что-то случилось...
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— Неправильно сейчас говорить об этом, но у меня есть такая мысль, — цитирует VG Свенсона. — Я понимаю, что лучший период карьеры у меня позади, но я доволен, что могу бороться за медали. Это было прекрасное путешествие, но все хорошее
Я не нахожусь на вершине, но все же я доволен. Последние годы не были лучшими в моей жизни. Моей целью была медаль Олимпийских игр. Может быть, золото Норвегии в Пхенчхане затмит мою бронзу, но она для меня значит многое. Я испытал облегчение.
Олимпиада складывается непросто. Это давило. Я не могу быть все время настроен позитивным образом. Наверное, я больше всех в команде думаю негативно.
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