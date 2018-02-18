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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 19:18 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Эмиль Хегле Свендсен может завершить карьеру после Олимпиады

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен рассказал о том, что у него возникают мысли о завершении карьеры после Олимпиады-2018. По его словам, он не знает, что будет завтра. Напомним, в воскресенье норвежец завоевал бронзовую медаль в масс-старте.

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© РИА "Новости"

— Неправильно сейчас говорить об этом, но у меня есть такая мысль, — цитирует VG Свенсона. — Я понимаю, что лучший период карьеры у меня позади, но я доволен, что могу бороться за медали. Это было прекрасное путешествие, но все хорошее когда-то заканчивается. Сейчас я очень счастлив, посмотрим, что будет завтра.

Я не нахожусь на вершине, но все же я доволен. Последние годы не были лучшими в моей жизни. Моей целью была медаль Олимпийских игр. Может быть, золото Норвегии в Пхенчхане затмит мою бронзу, но она для меня значит многое. Я испытал облегчение.

Олимпиада складывается непросто. Это давило. Я не могу быть все время настроен позитивным образом. Наверное, я больше всех в команде думаю негативно.
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