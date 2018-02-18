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Ковальчук в игре с командой США (4:0) оформил дубль, который стал для него вторым на турнире. Капризов в этой игре не отличился, но сделал хет-трик в предыдущем матче, со Словенией (8:2), а также забил шайбу в первом матче, со Словакией (2:3 ОТ).

Третье место в списке снайперов делят между собой пять игроков: форвард сборной Финляндии Ээли Толванен, нападающий сборной Канады Рене Бурк, форвард сборной Чехии Михал Ржепик, нападающий команды Швейцарии Пиус Зутер и форвард сборной Словении Ян Муршак. В их активе по три шайбы.

Лучшим бомбардиром Олимпийских игр является Толванен, набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах. Ковальчук занимает второе место с 5 (4+1) очками, тройку лучших замыкает Муршак — 5 (3+2) очков. Также по 5 (0+5) очков у форварда сборной Швеции Линуса Умарка и нападающего команды Канады Дерека Роя.