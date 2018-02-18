России повезло, Канаде — не очень: кто и с кем сыграет в плей-офф Олимпиады
Все пары квалификационного раунда и расклады на четвертьфинал.
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Завершился групповой этап хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Три победителя групп и лучшая команда из числа занявших вторые места в квартетах напрямую отобрались в четвертьфинал. Остальные сборные сыграют в квалификационном раунде. Представляем все пары первого раунда игр на вылет и рассказываем, какие соперники будут ждать их победителей в четвертьфинале.
США — Словакия
Хоккейный турнир на Олимпиаде устроен таким образом, что команды из одной группы могут встретиться вновь на первой же стадии
Победа над Словакией стала для американцев пока единственной на турнире. В остальных матчах подопечные Тони Гранато сначала сенсационно упустили преимущество 2:0 со Словенией и проиграли встречу в овертайме, а в заключительной игре группового турнира без шансов уступили российской сборной. Такое невзрачное выступление показывает, что сборная США на этом турнире вряд ли поборется за медали, хотя известны случаи, когда свой лучший хоккей фавориты начинают показывать как раз с квалификации.
Тем более что в соперниках у США будет Словакия, к которой не так давно уже были подобраны ключи. Команда Крэйга Рэмзи бодро начала турнир, обыграв Россию, затем пободалась с американцами, но поражение от Словении смазало всё впечатление. В игре словаков наблюдается регресс, и в квалификационной игре нужно будет приложить максимум усилий, чтобы вторую Олимпиаду подряд не оставить Словакию вне восьмёрки лучших сборных турнира.
Швейцария — Германия
Интересная и равная борьба ожидается в противостоянии швейцарской и немецкой сборной. Перед началом турнира казалось, что эти две опытные и крепкие национальные команды поборются если не за победу в группах, то за второе место уж точно, но они синхронно разочаровали. Швейцария заработала третье место в квартете А только за счёт разгрома Южной Кореи, а Германия свою позицию отвоевала в поединке с Норвегией, судьбу которого решали послематчевые буллиты. Победить хотя бы одного из фаворитов у швейцарцев и немцев не получилось.
В результате эти сборные получили восьмой и девятый посев перед
Словения — Норвегия
Сборная Словении второй раз в истории играет на Олимпиадах, и снова ей удаётся посрамить скептиков и претендовать на место в восьмёрке лучших команд турнира. В прошлый раз в Сочи словенцам хватило одной победы в группе над словаками, чтобы получить в квалификации удобных австрийцев и выйти в четвертьфинал. Сейчас подопечные Кари Саволайнена пошли дальше и одержали сразу две победы в группе. Вновь повержены словаки, а также добыт сенсационный успех в матче с США. После группового этапа у Словении оказалось в активе всего четыре очка, но победы в очных встречах над конкурентами позволили этой сборной занять второе место и получить шестой посев перед
В квалификации играть словенцам с Норвегией, которая пока выступает хуже всех на турнире, если не брать в расчёт экзотических для хоккея южнокорейцев. Скандинавы безропотно уступили в группе шведам и финнам, а в поединке за третьей место в группе проиграли немцам по буллитам. Несмотря на такое выступление, у подопечных Петтера Торесена есть отличный шанс на первый в истории выход в четвертьфинал Олимпиад.
Финляндия — Южная Корея
Самый лёгкий соперник по квалификации достался сборной Финляндии, которой совсем немного не хватило, чтобы выйти напрямую в четвертьфинал. Для этого подопечным Лаури Марьямяки нужно было обыгрывать шведов или хотя бы доводить скандинавское дерби до овертайма. С семью набранными очками и неплохой разницей шайб финны поборолись бы с канадцами за звание лучшей команды турнира, занявшей второе место, которая выходит в четвертьфинал наравне с победителями группы.
Впрочем, сильно расстраиваться
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