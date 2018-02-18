Завершился групповой этап хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Три победителя групп и лучшая команда из числа занявших вторые места в квартетах напрямую отобрались в четвертьфинал. Остальные сборные сыграют в квалификационном раунде. Представляем все пары первого раунда игр на вылет и рассказываем, какие соперники будут ждать их победителей в четвертьфинале.

США — Словакия

Хоккейный турнир на Олимпиаде устроен таким образом, что команды из одной группы могут встретиться вновь на первой же стадии плей-офф. Так и случилось со сборными США и Словакии. В квартете В будущие соперники по квалификации набрали одинаковое количество очков, но победа в личной встрече позволила американцам стать лучшей командой среди всех, занявших третьи места, и получить седьмой номер посева в общей группе. Словаки же с теми же четырьмя набранными баллами значительно опередили других аутсайдеров квартетов из Южной Кореи и Норвегии и получили десятый посев.

Победа над Словакией стала для американцев пока единственной на турнире. В остальных матчах подопечные Тони Гранато сначала сенсационно упустили преимущество 2:0 со Словенией и проиграли встречу в овертайме, а в заключительной игре группового турнира без шансов уступили российской сборной. Такое невзрачное выступление показывает, что сборная США на этом турнире вряд ли поборется за медали, хотя известны случаи, когда свой лучший хоккей фавориты начинают показывать как раз с квалификации.

Тем более что в соперниках у США будет Словакия, к которой не так давно уже были подобраны ключи. Команда Крэйга Рэмзи бодро начала турнир, обыграв Россию, затем пободалась с американцами, но поражение от Словении смазало всё впечатление. В игре словаков наблюдается регресс, и в квалификационной игре нужно будет приложить максимум усилий, чтобы вторую Олимпиаду подряд не оставить Словакию вне восьмёрки лучших сборных турнира.

На кого выходят: победитель пары США — Словакия сыграет в четвертьфинале с чешской командой, которая в своей группе смогла опередить канадцев. Американцы, кстати, на сочинской Олимпиаде уже встречались с чехами в битве за полуфинал и одержали уверенную победу. В случае прохода США квалификации, у европейской сборной будет отличный шанс для реванша. В этой же половине сетки плей-офф находится и сборная России, которая в случае успеха в четвертьфинале, полуфинал сыграет с кем-то из трио США, Словакия, Чехия.

Швейцария — Германия

Интересная и равная борьба ожидается в противостоянии швейцарской и немецкой сборной. Перед началом турнира казалось, что эти две опытные и крепкие национальные команды поборются если не за победу в группах, то за второе место уж точно, но они синхронно разочаровали. Швейцария заработала третье место в квартете А только за счёт разгрома Южной Кореи, а Германия свою позицию отвоевала в поединке с Норвегией, судьбу которого решали послематчевые буллиты. Победить хотя бы одного из фаворитов у швейцарцев и немцев не получилось.

В результате эти сборные получили восьмой и девятый посев перед плей-офф и образовали, пожалуй, самую непредсказуемую пару квалификации. Небольшое преимущество можно отдать немецкой сборной. Подопечные Марка Штурма едва не зацепились за результат со шведами, пытались отвечать ударом на удар с финнами, да и вообще предстали более целостной и организованной командой. От Швейцарии же ждали борьбы с канадцами и чехами, но обеим сборным хоккеисты Патрика Фишера уступили без шансов, поставив под сомнение уровень своей игры в обороне. Если так пойдёт и дальше, то швейцарцы рискуют провалить вторую Олимпиаду подряд, вновь споткнувшись на стадии квалификации.

На кого выходят: соперником швейцарцев или немцев в четвертьфинале станут шведы, показавшие стопроцентный результат на групповом этапе. Бороться со скандинавской сборной, нацелившейся на олимпийское золото, соперникам по этой квалификационной паре будет невероятно тяжело, а в полуфинале «Тре крунур» наверняка ждёт суперматч с победителем пары Канада — Финляндия.

Словения — Норвегия

Сборная Словении второй раз в истории играет на Олимпиадах, и снова ей удаётся посрамить скептиков и претендовать на место в восьмёрке лучших команд турнира. В прошлый раз в Сочи словенцам хватило одной победы в группе над словаками, чтобы получить в квалификации удобных австрийцев и выйти в четвертьфинал. Сейчас подопечные Кари Саволайнена пошли дальше и одержали сразу две победы в группе. Вновь повержены словаки, а также добыт сенсационный успех в матче с США. После группового этапа у Словении оказалось в активе всего четыре очка, но победы в очных встречах над конкурентами позволили этой сборной занять второе место и получить шестой посев перед плей-офф.

В квалификации играть словенцам с Норвегией, которая пока выступает хуже всех на турнире, если не брать в расчёт экзотических для хоккея южнокорейцев. Скандинавы безропотно уступили в группе шведам и финнам, а в поединке за третьей место в группе проиграли немцам по буллитам. Несмотря на такое выступление, у подопечных Петтера Торесена есть отличный шанс на первый в истории выход в четвертьфинал Олимпиад.

Всего-то нужно выиграть одну встречу квалификации у далеко не самого сильного соперника. В отдельно взятом матче со Словенией норвежцы не будут выглядеть аутсайдерами ни при каких обстоятельствах.

На кого выходят: именно эту игру квалификации будут смотреть тренеры и хоккеисты сборной России, потому что в ней определится наш соперник по четвертьфиналу. По большому счёту подопечным Олега Знарка без разницы, с кем играть, неудобных соперников для россиян в этой паре нет. Словению наша сборная разнесла на групповом этапе, а с Норвегией никогда не возникало проблем на международных турнирах. В возможном полуфинале российская команда выходит на победителя пары Чехия — Словакия/США и таким образом до финала избежит встречи с финнами, шведами или канадцами.

Финляндия — Южная Корея

Самый лёгкий соперник по квалификации достался сборной Финляндии, которой совсем немного не хватило, чтобы выйти напрямую в четвертьфинал. Для этого подопечным Лаури Марьямяки нужно было обыгрывать шведов или хотя бы доводить скандинавское дерби до овертайма. С семью набранными очками и неплохой разницей шайб финны поборолись бы с канадцами за звание лучшей команды турнира, занявшей второе место, которая выходит в четвертьфинал наравне с победителями группы.

Впрочем, сильно расстраиваться из-за лишнего матча финны точно не будут. Во-первых, это обстоятельство не даст сборной Суоми растерять игровой тонус, а во-вторых, встреча с южнокорейцами будет немногим отличаться от тренировки, при всём уважении к хозяевам турнира. Подопечные Джима Пэка провели турнир вполне достойно, помотали нервы чешской команде, а после разгрома от Швейцарии не расклеились и постарались дать бой Канаде. Очевидно, что игра квалификации станет последней для хозяев Олимпиады на турнире.