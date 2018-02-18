Сборная Канады обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:0 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Кристиан Томас (8-я минута), Эрик О’Делл (25), Максим Лапьер (44) и Жильбер Брюле (59).
Канадцы выиграли два матча из трех в группе А, ранее они обыграли швейцарцев со счетом 5:1 и проиграли чехам в серии послематчевых буллитов (2:3). Южнокорейские хоккеисты проиграли чехам (1:2) и швейцарцам (0:8). Канадцы заняли второе место в группе А, набрав семь очков, и уступив первое место чехам. Команда Южной Кореи не набрала очков и заняла последнее четвертое место.
Сборная Словении, занявшая второе место в группе В, набрала четыре очка. В другом матче дня финны проиграли шведам (1:3) и с шестью очками стали вторыми в группе С. Таким образом, сборная Канады стала лучшей из числа команд, занявших вторые места в своих группах. Канадцы напрямую выходят в четвертьфинал соревнований, ранее выход в ¼ финала напрямую себе обеспечили сборные Чехии, Швеции и хоккеисты команды олимпийских атлетов из России.
В четвертьфинале канадцы сыграют с победителем матча первого раунда
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.
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|18 Февраля, 15:10
|Группа A
|Gangneung Hockey Centre
|Канада
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4:0
(1:0, 1:0, 2:0)
|Южная Корея
|Уилли Дежарден
|Пэк Джим
|Пулен К.
|Далтон М.
|1-й период
|07:36
|Кристиан Томас (Ч. Геноуэй, В. Вольски)
|12:30
|Чарльз Геноуэй
|17:02
|Роб Клинкхаммер
|Ли Ен Джун
|19:37
|2-й период
|21:12
|Мэйсон Рэймонд
|21:12
|Мэйсон Рэймонд
|34:22
|Эрик О`Делл (М-А. Граньяни, Р. Клинкхаммер)
|Брок Радунске
|37:04
|3-й период
|43:43
|Максим Лапьер (Д. Рой)
|Ан Джин Хви
|45:24
|Ким Сан Ук
|57:29
|58:02
|Жильбер Брюле (К. Ли, Д. Рой)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)