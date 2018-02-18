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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 8
2 Германия 9 5 4
20 Россия 0 3 8
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18 февраля 2018, 18:02 | Хоккей | ТАСС

Сборная Канады обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:0 в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

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© AP 2018

В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Кристиан Томас (8-я минута), Эрик О’Делл (25), Максим Лапьер (44) и Жильбер Брюле (59).

Канадцы выиграли два матча из трех в группе А, ранее они обыграли швейцарцев со счетом 5:1 и проиграли чехам в серии послематчевых буллитов (2:3). Южнокорейские хоккеисты проиграли чехам (1:2) и швейцарцам (0:8). Канадцы заняли второе место в группе А, набрав семь очков, и уступив первое место чехам. Команда Южной Кореи не набрала очков и заняла последнее четвертое место.

Сборная Словении, занявшая второе место в группе В, набрала четыре очка. В другом матче дня финны проиграли шведам (1:3) и с шестью очками стали вторыми в группе С. Таким образом, сборная Канады стала лучшей из числа команд, занявших вторые места в своих группах. Канадцы напрямую выходят в четвертьфинал соревнований, ранее выход в ¼ финала напрямую себе обеспечили сборные Чехии, Швеции и хоккеисты команды олимпийских атлетов из России.

В четвертьфинале канадцы сыграют с победителем матча первого раунда плей-офф между сборными Финляндии и Южной Кореи.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.
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18 Февраля, 15:10 Группа A Gangneung Hockey Centre
Канада 4:0
(1:0, 1:0, 2:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Уилли Дежарден Пэк Джим
Вратари
Пулен К. Далтон М.
1-й период
07:36 Кристиан Томас (Ч. Геноуэй, В. Вольски)
12:30 Чарльз Геноуэй
17:02 Роб Клинкхаммер
Ли Ен Джун 19:37
2-й период
21:12 Мэйсон Рэймонд
21:12 Мэйсон Рэймонд
34:22 Эрик О`Делл (М-А. Граньяни, Р. Клинкхаммер)
Брок Радунске 37:04
3-й период
43:43 Максим Лапьер (Д. Рой)
Ан Джин Хви 45:24
Ким Сан Ук 57:29
58:02 Жильбер Брюле (К. Ли, Д. Рой)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)

Хоккей

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